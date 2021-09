Vazife Allah’a kulluktur. İzzet ve şeref, iffet ve kıymet bu vazifenin bilincinde olan gençliğin istikbaline bağlıdır.



Vazife kulluğu engelleyen, aksatan, terke sebep olan her ne var ise onu terk etmektir. Allah’ı ve Rasulünü unutmaya sebep bütün putları kırmaktır.



Özgürlük ancak nefsin ve şeytanın istediklerini yapmamak ile mümkündür. Kudretin tezahürü bu eyleme bağlıdır. Yiğitlik buraya bakar. İnsanın özgürlüğü, nefs ve şeytana köle olmamasına bağlıdır. Helal daire keyfe kâfidir, derler. Her istediği arzuyu yerine getiren bir insan özgür değildir, arzusunun kölesidir.



Vazife dostunu ve düşmanını bilmektir. Dost Kur’an ve sünnete muhalif bir şey önermemelidir. Hakiki dost Allah’ın yasakladığı şeyi yapmak konusunda ısrarcı olmaz. Gerçek müslüman ise dost bildiğini kırmamak için Allah’ın emirlerine karşı gelmez. Kırılan kırılsın, dökülen dökülsün, ilahi rıza dünya ve içindeki her şeyden daha önemlidir.



Düşman sizin nefsinize değil, dininize saldırandır. Bu yüzden nefsinize saldıranı unutup affedebilirsiniz ancak dininize saldıranları iyi hatırlamalı.

Vazife yaratan Rabbin adıyla okumak. Bizleri yaratanın bizler için indirdiği rehberi, Kur’an-ı Kerim ve sünneti okumak, anlamak, uygulamak, öğrenmek, öğretmek, tavsiye etmek, teşvik etmek, sevdirmektir.



Vazife entik unsur ve ırkçılık münadilerinin oyununa gelmemek için bu unsurları değil, İslam’ı benimsemektir. Müslümanları korumak ve kollamaktır. Zulme uğrayanın yanında durmak ve onlara yardım etmek, zalimin karşısında kalem, söz, mal, can, mülk, ilim ile mücadele etmektir. Aynı şekilde mazlumu bunlarla desteklemektir. Bu işin milliyeti olmaz.



Vazife soysuz aydınlara, Allah ile aldatanlara, halkı devlete karşı kışkırtarak fitne çıkaranlara dikkat etmektir. Çünkü bunlar genellikle toplumdan soyut, zengin, halkın içinden olmayan ve halkı anlamayanlar, milletin manevi değerlerini hiçe sayanlardır. Garibanın duygularıyla oynarlar. Onların aklıyla alay ederler. Bunlara karşı dikkatli, sağ/solduyulu olmalıdır. İster sağ cenah ister sol cenah farketmez...



Vazife kulaktan duyma ve yalan yanlış haberlere hemen inanmayıp, işin aslını araştırmak, okumak ve anlamaktır. Bu, dini konularda da dünyevi konularda da önemlidir.



Vazife çağdaslık ile ahlaksızlığı karıştırmamaktır. Çağdaşlık ve muasır medeniyet ilim, fen, bilim ve teknolojide esastır. Asrı yakalamak bu konularda önemlidir ve dahi ileriye geçmek lazımdır.



Çağdaşlık ve muasırlık namına kültürüne dinine yabancılaşanlara ve saldırmaya çalışanlara dikkat etmelidir. Çünkü bunların amacı çağdaşlık, akıl ve bilim değil, dindar bilince karşı bir hınçtır. Din ilmin ve bilimin önüne geçmez, okumanın düşünmenin araştırmanın önüne geçmez, aksine teşvik eder.



Hakikat hokkabazlarına dikkat etmek gerekir. Suyu bulandırıp milletin aklını karıştıran, hakikati arıyorum derken, dindar insanlara cephe aldıran laf cambazlarına dikkat etmek gerekir. Bunlar hakikatin sadece lafazanıdır. Bunlar hakikat yolunda kendi gerçeğinden uzaklaşmış, gözünün önündeki ışığı göremeyenlerdir.

Ehli sünnete aykırı beyanda bulunanlara, sünnetten zerre sapmayan insanlara çamur atıp karalayanlara, aklı ilah edip vahyi bir kenara atanlara, tarikatte şeriat mugayir yol tutanlara dikkat etmeli...