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Vayu Kasırgası Hindistan’a yaklaşıyor: 300 bin kişinin tahliyesi sürüyor

Hindistan’ın batı bölgesine yaklaşmakta olan Vayu Kasırgası nedeniyle 300 bin kişinin tahliye çalışmaları sürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:38
Vayu Kasırgası Hindistan’a yaklaşıyor: 300 bin kişinin tahliyesi sürüyor

Hindistan’ın batı bölgesine yaklaşmakta olan Vayu Kasırgası nedeniyle 300 bin kişinin tahliye çalışmaları sürüyor.


Hindistan hükümetinin resmi kaynakları tarafından dün yapılan açıklamada, yaklaşan Vayu Kasırgası nedeniyle ülkenin batısındaki Gujarat eyaleti ve Diu Adası’ndan yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edileceği belirtilmişti. Dün başlayan tahliye çalışmaları bugün de devam ediyor, kasırganın etkileyeceği bölgedeki insanlar 700 yardım sığınağına yerleştirilecek.


Birlik İçişleri Bakanlığı tarafından Gujarat Devlet Hükümeti ve Diu Birliği Bölge İdaresi’ne insan hayatının kaybolmaması, hayati altyapının zarar görmemesi ve siklondan sonra tüm önemli hizmetlerin erkenden toparlanmasını sağlamak amacıyla tüm ihtiyati tedbirleri almaya yönlendiren detaylı talimatlar verildi.


Saatte 140 ila 150 kilometre hızla esen siklonik fırtınanın bugün karaya çıkması bekleniyor.


Hindistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesinin yaptığı açıklamaya göre, Gujarat’ın Devbhumi Dwarka, Porbandar, Junagarh, Diu ve Gir Somnath ilçelerinde alçak alanları su basması bekleniyor. Balıkçılara, sert deniz koşulları nedeniyle Arap Denizi ve Gujarat kıyıları ile orta-doğu Arap Denizi ve Maharashtra boyunca denize çıkmama uyarısında bulunuldu.


Tahliye, arama, kurtarma ve yardım operasyonlarına yardım etmek için Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) 39 ekip görevlendirildi. Ayrıca, Hindistan Ordusu’nun 34 takımına hazırda bekleme alarmı verildi. Ayrıca, Mumbai kentindeki ’Hint Donanma Hastanesi Asvini’deki tıbbi ekipler ve tesislerin, tıbbi acil durumları ele almak için beklemede olduğu bildirildi.


Çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak sınıflandırılan Vayu’nun, çok miktarda yağış getirmesi bekleniyor, ancak bu yağışlar kıyılara yakın bir yerde yağacak ve sert rüzgarlar esecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:38
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