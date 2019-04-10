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Vatikan'dan Orlandi olayında 35 yıl sonra iç soruşturma kararı

Vatikan, Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülen ve halen kayıp olan Emanuela Orlandi için iç soruşturma başlatma kararı aldı- Emanuela Orlandi'nin erkek kardeşi Pietro Orlandi:- "Vatikan'ın 35 yıl devam eden iş birliği eksikliğinden sonra soruşturma başlatması önemli bir dönüm noktası"

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:17
Vatikan'dan Orlandi olayında 35 yıl sonra iç soruşturma kararı

MADRİD (AA) - İtalya'da 35 yıl önce 15 yaşındayken kaybolan ve Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülen Emanuela Orlandi olayıyla ilgili Vatikan iç soruşturma başlatma kararı aldı.

Emanuela Orlandi'nin erkek kardeşi Pietro Orlandi, aile avukatı Laura Sgro'nun girişimleri sonrasında Vatikan Devlet Sekterliği'nin 35 yıldır kayıp olan kardeşiyle ilgili iç soruşturma başlatılmasına onay verdiğini açıkladı.

İtalyan basınına konuşan Pietro Orlandi, "Geçen aylarda birkaç kez ben, avukatım Laura Sgro ve Devlet Sekreteri Pietro Parolin ile bir araya gelerek Emanuela olayını konuştuk ve isteklerimizi sunduk. Şu anda da, Vatikan Devlet Sekreterliği'nin özellikle eski şövalye mezarlığında bir mezarla bağlantılı olarak iç soruşturma açılmasına onay verdiği bilgisini aldık." dedi.

Kız kardeşinin akıbetiyle ilgili bu zamana kadar kayda değer hiçbir gelişme elde edilememesinden yakınan Pietro Orlandi, "Vatikan'ın 35 yıl devam eden iş birliği eksikliğinden sonra soruşturma başlatması önemli bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi 15 yaşındayken 22 Haziran 1983'te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Emanuela Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastinin zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela'nın yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılsa da geçen 35 yılda somut bir bulgu ortaya çıkmadı.


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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:17
  1. Emanuela Orlandi olayı
  2. iç soruşturma başlatma kararı
  3. Papa 2. Jean Paul suikasti
  4. Vatikan

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