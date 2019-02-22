0553 313 94 23

Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir mağdurun şok ifadesi okundu

Vatikan’da dün başlayan “Pedofili Zirvesinin” ikinci günü, gizli bir tanığın ifadesinin okunmasıyla başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:10
Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir mağdurun şok ifadesi okundu

Vatikan’da dün başlayan “Pedofili Zirvesinin” ikinci günü, gizli bir tanığın ifadesinin okunmasıyla başladı. Papa Francis tarafından düzenlenen tarihi zirvenin ikinci günü açılışına bir kilise mağdurunun, "Bir rahip tarafından taciz edildim. Kilise beni yalnız bıraktı" ifadesi damga vurdu.


Vatikan’da dün başlayan “Pedofili Zirvesi”nin ikinci günü Birleşmiş Milletler kurumlarının çocuklara yönelik şiddet hakkında düzenlediği raporların dağıtılmasıyla başladı. Toplantının moderatörü Federico Lombardi, Papa Francis’in çağrısıyla zirveye katılan dünyadaki 114 piskoposluk temsilcisi ve 190 Katolik Kilisesi liderinden geri dönüş sağlamak istediğini söyledi.



BM temsilcisi de toplantıda yer aldı


UNICEF tarafından BM için hazırlanan, "Şiddet içermeyen bir dünyaya doğru” ve "Bilinen yüz: Çocukların ve ergenlerin hayatındaki şiddet” belgeleri piskoposlar ve temsilcilerle paylaşıldı. Papanın isteğiyle organize edilen zirveye, Birleşmiş Milletler’in küçüklere yönelik şiddetle ilgili temsilcisi Maria Santos Pais de yer aldı. BM temsilcisinin, "Kilise’nin düzenlediği bu zirvenin, bu hayati konudaki taahhüdünü hızlandırma çabalarına destek olarak hizmet edebileceği" yönünde mesajı okundu.



Kurbanın şok ifadeleri okundu


İkinci günün açılışına damga vuran ise bir taciz kurbanının ifadeleri oldu. Mağdurun "Bir rahip tarafından taciz edildiğimde Kilise beni yalnız bıraktı. Kilise’de kötüye kullanımım ve yalnızlığım hakkında konuşmam gerektiğinde hepsi saklandı. Kendimi daha da yalnız hissediyorum çünkü kime gideceğimi bilmiyorum" ifadeleri ise kan dondurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce çarptı sonra tekme tokat dövdü
    1. Trafikte kadın sürücü dehşeti! Önce..
    2. İzmir’de belediye otobüsü otomobille..
    3. Kayseri’deki kongrede canlı yayında..
    4. Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar..
    5. Reyhanlı saldırısının yakalanan..
    6. Bilecik’te umre yolcuları kutsal..
    7. Taner Öcal: “Bu hafta bir galibiyet..
    8. Sağlık Bakanlığından Bilecik’e 7 adet..
    9. Başkan Bakıcı’ya ziyaretler
    10. Osmanlı’da Kültür ve Sanat Konferansı
    11. Diyarbakır’da trafik kazası: 6’sı..
    12. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31..
    13. Karlar eridi, Atatürk’ün silüeti..
    14. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam 15..
    15. Başkan Bakıcı miniklerin doğum günü..
    16. Gaziantep’te akıl almaz kaza: 1 yaralı
    17. Kızıldaş’dan Yamaç ve Narmikan..
    18. Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam..
    19. Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş..
    20. 3 muvazzaf asker hakkında yakalama..
    21. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    22. Cumhur İttifakı’nın Dikili adayının..
    23. Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı..
    24. Sokaktaki yavru köpeklere öğrenciler..
    25. Bilecik yerli otomobil fabrikasını..
    26. Ali İhsan Sofuoğlu’nun kardeş acısı
    27. Başkan Kocadon, Yatağan Bencik’i..
    28. Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı..
    29. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    30. MSB'den şehit asker için başsağlığı..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?