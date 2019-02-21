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Vatikan'da çocuk istismarıyla mücadele zirvesi

Papa Franciscus, papazların çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili mücadele konusunda somut adımların beklendiğine işaret etti

21 Şubat 2019 Perşembe 17:12
Vatikan'da çocuk istismarıyla mücadele zirvesi

VATİKAN (AA) - Katolik Kilisesi liderlerinin katılımıyla Vatikan'da çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla mücadele amacıyla düzenlenen zirve başladı.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 190 kilise yetkilisi, piskopos ve uzmanın katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, papazların çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili mücadele konusunda somut adımların beklendiğini söyledi.

Adalet isteyen gençlerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Papa Franciscus, çocuk istismarına yönelik basit kınamalardan daha çok etkili ve somut önlemler alınmasının beklendiğine işaret etti.

Zirve sırasında gösterilen videolarda din görevlileri tarafından cinsel istismara uğrayanların ifadeleri dinlendi.

Afrika'dan bir kadın, 15 yaşından itibaren bir papazın kendisine defalarca tecavüz ettiğini ve papazın zoruyla 3 kez kürtaj olduğunu anlattı.

Vatikan'da 4 gün sürecek zirve sırasında panel, oturum ve çalıştayların yapılacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek, on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:12
  1. çocuk istismarı
  2. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus
  3. Vatikan
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