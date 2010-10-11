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Vatikan şimdi de Ortadoğu’ya el atıyor

Katolik nüfusun İslam’a ya da başka dinlere kayarak hızla azalmasından endişe eden Vatikan, Ortadoğu’da Hıristiyanlık dinini yaymak için harekete geçiyor

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Vatikan şimdi de Ortadoğu’ya el atıyor

Papa 16. Benediktus’un çağrısıyla Ortadoğulu papazların bir araya geldiği ve iki hafta sürecek Roma’daki toplantıda, Ortadoğu’daki farklı kiliselerin tek kilise etrafında birleştirilmesi tartışılacak. Toplantı öncesi hazırlanan bir raporda da, kiliselerde ayinlerin Arapça yapılarak Arap toplumlarına mesaj verilmesi isteniyor. Avrupa’nın hızlı bir İslamlaşma sürecine girdiğini düşünen Katolik dünyasının merkezi Vatikan, Ortadoğu’daki Hıristiyan azınlıkları birleştirmek için harekete geçti. Papa 16. Benediktus’un çağrısıyla Ortadoğu’daki Hıristiyan azınlıklık liderleri Roma’da bir araya gelerek, göç ya da din değiştirme sonucu sayıları hızla azalan Hıristiyanların nasıl Hıristiyan olarak tutulacağına bir toplantı düzenliyor.

PAPA HAREKETE GEÇTİ

Vatikan, 1900’lü yıllara kadar Ortadoğu’daki Hıristiyan azınlığın bölgedeki nüfusun yüzde 20’sini oluşturduğunu ancak bu oranın bugün yüzde 5’lerde olduğunu düşünüyor. Papa’nın girişimleriyle Roma’da Ortadoğulu Katolik papazların bir araya geldiği toplantıya İranlı bir ayetullah ile Yahudi bir haham da davet edildi. Bugün başlayan ve iki hafta sürecek toplantılarda, Filistin-İsrail sorununun yanı sıra, başta Irak olmak üzere Müslüman çoğunluklu ülkelerde yaşanan Hıristiyan göçünün önlenmesi konularının ele alınacağı belirtiliyor.

TÜM KİLİSELER BİR KİLİSE ETRAFINDA BİRLEŞECEK

Vatikan tarafından hazırlanan bir raporda, daha önce 850 bin kişi oldukları tahmin edilen Irak’taki Hıristiyan azınlığın yarısının göç ederken, Lübnan’da da siyasi istikrarsızlık nedeniyle Hıristiyanların göç ettikleri belirtiliyor. Vatikan ayrıca Ortadoğu’daki Hıristiyan azınlığın kendi arasında da bölünmeler yaşandığından hareketle farklı kiliselerin tek kilise altında birleştirilmesinin yollarını arıyor. Raporda ayrıca, Arap toplumlarında daha fazla nüfuz sahibi olunması için kiliselerin ortak bir amaç etrafında birlikte hareket etmesi çağrısı yapıyor.

ARAPÇA AYİN

Kiliselerde ayinlerin aynı zamanda Arapça da yapılarak Arap toplumlarına yönelik çalışma yapılmasının istendiği raporda, Filipinler ve Hindistan’dan Arap ülkelerine gelen Hıristiyanların da korunması isteniyor. Ortadoğu’ya açılma planı yapan Papa 16. Benediktus, Avrupa’nın hızla İslamlaştığını belirtmiş ve Katolik kadınların Müslüman erkeklerle evlenmemesini istemişti

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:52
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