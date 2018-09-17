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Vatikan o başpiskoposu men etti!

Vatikan'a bağlı Başpiskoposluk Yargıçları, çocuk tacizi nedeniyle Şili’nin başkenti Santiago’nun Başpiskoposu Cristian Precht’i meslekten men ettiklerini açıkladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:37
Vatikan o başpiskoposu men etti!

Vatikan, çocuk tacizi skandalı nedeniyle Şili’nin başkenti Santiago’nun Başpiskoposu Cristian Precht’in meslekten men edilmesine karar verdi. 

Çocuk tacizleri Katolik Kilisesi'nin başına dert açmaya devam ediyor. Bu kez de Vatikan’a bağlı Başpiskoposluk Yargıçları, Şili’nin başkenti Santiago’nun Başpiskoposu Cristian Precht’in meslekten men edilmesine karar verdi. Precht, daha önce de çocuk tacizi ve diğer dört rahibin çocuklara yaptığı tacizleri gizlediği gerekçesiyle 5 yıl başpiskoposluk görevinden uzaklaştırılmıştı. 

"ŞİMDİ SIRA PRECHT!İ KORUYANLAR DA"

Vatikan Yargıçlar Birliği Başkanı Jaime Ortiz de Lazcano konuyla ilgili, “Bu dava Precht hakkında küçüklere cinsel taciz eylemiyle ilgili olarak yapılması gereken en az iki yeni şikayetin daha gözardı edildiğini ortaya koydu” dedi. Lazcano, bu kararın "resmi olarak" alınmış olduğunu ve Papa Francis’in de onayından geçtiğini aktardı. 

Precht’in din eğitimi verdiği Alonso de Ercilla Enstitüsü öğrencilerinden Eneas Espinoza ise, “Şimdi sıra onu (Precht) koruyan, olayı örtbas eden, on yıllar boyunca bu suçları işlemesine göz yuman ve cezasız kalmasını sağlayanlarla ilgili neler yapılacağına geldi. Bu benim için çok önemli” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:37
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