Vatikan ile Çin arasında dikkat çeken anlaşma!

Vatikan'dan dün yapılan açıklamaya göre, yıllar süren müzakereler sonunda Pekin'de iki tarafın Dışişleri Bakan Yardımcıları bir "geçici anlaşmaya" imza attı. Anlaşmayla, Çin'deki Katolik piskoposların belirlenmesinde iki ülke yönetimlerinin işbirliği yapacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın detayları açıklanmasa da, bundan böyle Çin yönetiminin seçtiği Katolik piskoposların Papa tarafından onaylanması bekleniyor.

Anlaşmanın ilk somut sonucu da, Papa Francesco'nun Çin tarafından atanmış 7 piskoposu tanıma kararı oldu.