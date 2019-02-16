0553 313 94 23

Vatikan ABD'li kardinali meslekten menetti

Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick, görev yaptığı dönemde itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, bazı yetişkinlere ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildi

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:20
Vatikan ABD'li kardinali meslekten menetti

ROMA (AA) - Katolik Kilisesi, eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan menedildiğini bildirdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan emekli din adamının görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildiği belirtildi.

Halen ABD'nin Kansas eyaletinde bir manastırın lojmanında yaşayan 88 yaşındaki McCarrick'in men kararının ardından dini tören ve ayinlere katılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Vatikan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçen yıl McCarrick'in kardinal unvanını geri almıştı.

McCarrick'in papazlıktan çıkarılmasının, Papa Franciscus'un Katolik Kilisesindeki cinsel taciz skandalını tartışmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden piskoposlarla Vatikan'da yapacağı olağanüstü toplantının 5 gün öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:20
  1. cinsel taciz
  2. Katoliklik
  3. papazlıktan çıkarma
  4. Theodore McCarrick
  5. Vatikan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    2. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    3. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    4. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    5. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    8. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    9. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    10. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    11. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    12. Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
    13. Mersin Barosu, TEMA’nın LAW..
    14. Tokat’ta domates tanzim satış..
    15. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    16. Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull..
    17. Çocuklarının önünde karısını öldürdü
    18. Sulamada dünya çapında keşif
    19. Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5..
    20. Erzurumspor, Sivasspor maçında..
    21. Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası..
    22. Mustafa Sarıgül: “DSP’nin başarısı..
    23. Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker..
    24. "DEAŞ'ın elindeki son yer de ele..
    25. "O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"
    26. "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası..
    27. Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor
    28. "Ozan Arif" son yolculuğuna uğurlandı
    29. "BM dünyadaki kuruluşlardan en az..
    30. Kızılay Kastamonu Şubesinin yeni..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü