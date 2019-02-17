Vatika'dan bir ilk! Tacizci papazı kovdular
Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick'i cinsel taciz iddialarının ardından kovdu. Papa tarafından yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi tarihinde ilk defa bir kardinalin bu sebepten dolayı dışlandığı duyuruldu.17 Şubat 2019 Pazar 06:54
Papa Francis, ABD’li eski Kardinal Theodore McCarrick’i Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez cinsel taciz suçlaması nedeniyle kiliseden dışladı. Vatikan'ın Katolik dogmaya saygı göstermesini sağlayan İnanç Doktrini kapsamında, cinsel taciz konusunda kesin hükümler olduğu açıklandı.
Şimdiye kadar ki en büyük yaptırım
Temyiz başvurusu olmayan bu ceza, Vatikan’ın din adamları tarafından küçük çocuklara yönelik cinsel saldırıları konusunda şimdiye kadar ki en büyük yaptırımı olarak kabul edildi. ABD, Şili, Avustralya ve Almanya gibi birçok ülkede ortaya çıkan büyük skandallar, Katolik Kilisesi'nin güvenilirliğini uzun süredir sarsıyordu.
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