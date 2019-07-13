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"Vatanın birliği ve beraberliği benim hayatımdan daha önemli"

15 temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaksavarlardan açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Savaş Şanlı, o günden sonra hayatında her şeyin değiştiğini, tek isteğinin vatan hainlerinin cezalarını çekmesi olduğunu belirtti- 15 Temmuz gazisi Şanlı:- "Tek istediğim vatanın bu hainlerden kurtulması, FETÖ denen illetten kurtulması. Vatanın birliği ve beraberliği benim hayatımdan daha önemli. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletin gereken cezayı vereceğine inanıyorum"- "15 Temmuz'dan önceki hayatımdan hiçbir şey kalmadı. Eşim, dostum, arkadaşım hep 15 Temmuz'dan sonrası. Hayatım gazilerle, şehit yakınlarıyla ve onlara öncülük etmekle geçiyor"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
"Vatanın birliği ve beraberliği benim hayatımdan daha önemli"

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaksavarlardan açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Savaş Şanlı, "Tek istediğim vatanın bu hainlerden kurtulması, FETÖ denen illetten kurtulması. Vatanın birliği ve beraberliği benim hayatımdan daha önemli. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletin gereken cezayı vereceğine inanıyorum." dedi.

15 Temmuz gazisi Savaş Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimi gecesi ailesiyle helalleşerek, Jandarma Genel Komutanlığına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini korumak için gittiğini söyleyen Şanlı, burada zırhlı araçların ve tankların önüne geçtiklerini, halkla beraber tekbirlerle, bayraklarla tepkilerini ortaya koyduklarını, askerlerin birliklerine dönmelerini istediklerini ve yapılanın yanlış olduğunu anlattıklarını aktardı.

İkna olmayan askerlerin helikopter ve uçaksavarlarla insanları taradığını anlatan Şanlı, orada çok şehit verildiğini, yaralı insanlara müdahale etmekte çaresiz kaldıklarını kaydetti. Şanlı, kendisinin de orada göğsünden yaralandığını, hastaneye kendi çabalarıyla gittiğini belirtti.

Şanlı, sözlerini şöyle devam etti:

"Kendime ait bir şirketim vardı. Bir yıl kadar işimle gücümle ilgilenemedim. Çünkü hayatımda hep 15 Temmuz vardı. Aklınızdan yaşananları silemiyorsunuz. O geceyi, oradaki insanları düşünüyorsunuz. Tedavim hala devam ediyor. Göğsümden yaralandım. Daha sonra leğen kemiğimde sorun çıktı ve ameliyat oldum. Fizik tedavim sürüyor, fakat ağrılarım dinmiyor. Daha sonra işime adapte olamadım. Devletin bana verdiği memurluk hakkından faydalandım. 15 Temmuz'dan önceki hayatımdan hiçbir şey kalmadı. Eşim, dostum, arkadaşım hep 15 Temmuzdan sonrası. Hayatım gazilerle, şehit yakınlarıyla ve onlara öncülük etmekle geçiyor. 15 Temmuz davalarını izliyorum, her gün buradayım. Burada FETÖ yakınlarının sözlü saldırılarına, FETÖ'cü sanıkların saldırılarına maruz kalıyoruz. Bizleri sürekli tehdit ediyorlar. 'Bu masaya, sandalyelere gün gelecek siz oturacaksınız' diyorlar."

- "O günü tekrar yaşasam elime silah alıp çıkardım"

Eşinin ve çocuklarının kendisine çok destek olduğunu dile getiren Şanlı, şunları söyledi:

"O gün evden çıkarken onları ikna etmekte çok zorlandım. Onlar, benim konu vatansa sessiz kalmayacağımı biliyorlardı. Onları ikna ettim. 28 Şubat döneminde neler çektiğimizi, bizleri nasıl ezmeye kalktıklarını anlattım. Helalleştik çıktım. Liseye ve ortaokula giden iki kızım var. Çocuklarımı vatan millet sevgisiyle yetiştiriyorum. Küçük kızımın asker olmak gibi bir niyeti var. Bizler vatanımızı seven insanlarız. Kızımın büyük bir asker olmasını istiyorum. O günü tekrar yaşasam elime silah alıp çıkardım. Biz böyle tahmin etmiyorduk. Askerlerimizin bizi böyle yaralayacağını, ateş edeceğini düşünmüyorduk. Biz askerimizi seven insanlarız. Tek istediğim vatanın bu hainlerden kurtulması, FETÖ denen illetten kurtulması. Vatanın birliği ve beraberliği benim hayatımdan daha önemli. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletin gereken cezayı vereceğine inanıyorum."

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
  1. 15 Temmuz
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. gazi
  4. Savaş Şanlı

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