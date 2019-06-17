0553 313 94 23

Vatani görevi için at sırtında yola çıkan Duman Yozgat'a ulaştı

İzmir'deki vatani görevi için Sivas'tan yola çıkan ve yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü at sırtında gerçekleştirecek olan at eğitmeni Ahmet Turan Duman, Yozgat'a ulaştı- Ahmet Turan Duman:- "Günde 30 kilometre yol yapıyorum. İnsanlar yolda çok yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar benimle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar"

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
Vatani görevi için at sırtında yola çıkan Duman Yozgat'a ulaştı

YOZGAT (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki vatani görevi için Sivas'tan yola çıkan ve yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü Türk bayrağıyla süslediği atıyla gerçekleştirecek at eğitmeni Ahmet Turan Duman, Yozgat'a geldi.

Memleketi Sivas'tan 8 Haziran'da at üstünde yola çıkan Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yapan 28 yaşındaki Duman, yaklaşık 225 kilometre yol katederek Yozgat'a ulaştı.

Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, at sırtında yolculuğun güzel geçtiğini söyledi.

Amacının binicilik kültürüne dikkati çekmek, atların insanlarla tekrar tanışmasını sağlamak ve at üzerine şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçekleştirmek olduğunu aktaran Duman, şöyle konuştu:

"Günde 30 kilometre yol yapıyorum. İnsanlar yolda çok yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar benimle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Yolculukta yanıma yiyecek bir şey almadım. Özellikle atım için bir şeyler aldım. Konakladığım köylerde vatandaşlarımız atıma arpa veriyor. Köylerde vatandaşlarla yedik, birlikte güldük, eğlendik benim için çok güzel bir yolculuktu. Bu yolculuğa devam edeceğim. Askerliğim olmasaydı bu şekilde bir ay daha gezmek isterdim."

Duman, yoldaki en büyük zorluğun hava şartları ve kene olduğunu dile getirerek, "Öğle vakti sıcak oluyor, sağanak yağmura maruz kalıyoruz. Bir diğer zorluğumuz da keneler oluyor." dedi.

İzmir'deki birliğine bir hafta sonra teslim olacağını anlatan Duman, adı "Yıldız" olan atını Ankara'da herhangi bir binicilik kulübüne satmayı düşündüğünü belirtti.

Sivas'tan Ankara'ya giden ve yolda Ahmet Turan Duman ile karşılaşan Ahmet Çatak da "Ahmet Turan Sivas'tan komşumuz, uzun yıllardır kendisini tanırım. Sosyal medyadan da takip ediyorduk acaba hangi güzergahtan gidecek diye. Biz de Ankara'ya düğüne gidiyoruz yolda rastladık, çok memnun olduk. Kendisine hayırlı yolculuk ve hayırlı tezkereler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Turan Duman, İzmir'in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesi için Sivas'tan 8 Haziran'da at sırtında yola çıkmıştı. Yolculuğunu İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar at üstünde sürdürecek Duman, Ankara'dan İzmir'e ise araçla gideceğini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
  1. Ankara
  2. AT
  3. İzmir
  4. Sivas
  5. vatani görev
  6. yolculuk
  7. Yozgat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emek ve Adalet Yürüyüşü yedinci gününde
    1. Emek ve Adalet Yürüyüşü yedinci gününde
    2. Miray Akay kiminle nişanlandı? Miray..
    3. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye..
    4. 6 kamyon dolusu eşya ele geçirildi!..
    5. Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert..
    6. Trabzon’da Nüfus Müdürlükleri YKS..
    7. GÜNCELLEME - Aksaray’da trafik kazası:..
    8. Dünya perakendesinin başına Migros..
    9. Eski nişanlı dehşeti
    10. Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı..
    11. Gençlerin çifte karne sevinci
    12. OSB'de yağ tankı patladı
    13. (Özel) Tek yumurta ikizi sporcuların..
    14. Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
    15. NASA'nın uydu yarışmasına Türk..
    16. Önce 3 ağaca çarptı, ardından park..
    17. Hurda fabrikasındaki atık yağ tankı..
    18. Minik ceylan önce korktu sonra..
    19. AOSB’de "Çevre Mevzuatı İstişare..
    20. Bakan Soylu’dan sevindirici haber!..
    21. Kendi tamirini kendi yaptı kurum 250..
    22. Memur temmuz zammı son dakika en düşük..
    23. İran tarih verip dünyaya duyurdu: 4..
    24. Sümbül Dağı’na zirve tırmanışı
    25. Araç kiralayanlara kritik uyarı! Eğer..
    26. Meteoroloji'den 5 il için uyarı
    27. Bakan Pakdemirli: “Türkiye Çölleşme..
    28. Eren'i şehit eden terörist itirafçı..
    29. Jeep'ten haziran avantajları
    30. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’
    Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’