0553 313 94 23

Vatandaştan tanzim satış noktalarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent genelinde tanzim satış noktaları kurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
Vatandaştan tanzim satış noktalarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent genelinde tanzim satış noktaları kurdu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent genelinde tanzim satış noktaları kurdu. İlk etapta 15 noktada kurulan ve bir hafta içinde sayısı 30’a çıkarılan Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarında üreticiden tüketiciye uygun fiyatta sebze satışı yapıldı. İlk bir haftada Tanzim Satış Noktalarında yaklaşık 704 ton sebze satışı gerçekleşti.


Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan uygulama sayesinde vatandaşlar ucuz sebze alma imkanı buldu. 30 sabit nokta ve bir mobil araçla sebze satışı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kısa sürede sebze çeşitliliğini de artırdı. Mobil otobüs ise önümüzdeki günlerde Başkent’in çevre ilçelerinde dolaşarak sebze satışına başlayacak. Haftanın yedi günü açık olan Tanzim Satış Noktalarında, nakit ve kredi kartıyla satış imkanı sağlanırken, Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla gelen ürünler karsız bir şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden tüketiciye aracılar olmadan doğrudan satılmaya başlandı. İlk bir haftada yaklaşık 704 ton sebze satışının gerçekleştiği Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarındaki 10 sebzenin etiket fiyatlarıysa, domates 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, çarliston biber 6 TL, sivri biber 6 TL, salatalık 4 TL, soğan 2 TL ve kabak 3 TL olarak belirlendi.


Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarında en çok satılan sebze ilk haftada 222 tonla domates olurken, domatesi patates ve kuru soğan izledi. Vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı,Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Mamak Kültür -Konservatuar Karşısı,Ulus Metro Çıkışı, Keçiören Belediyesi Karşısı,Pursaklar Hicret Cami, Kuyubaşı Fatih Stadı, Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Gölbaşı Belediye Karşısı, Batıkent Gimsa Karşısı, Sincan Fatih Çarşamba Pazarı, Etimesgut Belediye Karşısı, Sincan Lale Meydanı 1, Sincan Lale Meydanı 2, Koru Metro Çıkışı, Pursaklar Saray Meydanı, Yenimahalle Hastane Durağı, Etimesgut Alsancak Mahallesi Muhtarlığı, Etimesgut Suvari Mahallesi Piyade Parkı, Etimesgut Elvankent 14. Cadde Gimsa, Sincan Yenikent Meydanı, Sincan Saraycık Meydanı,ü Mamak Yeşilbayır,Gölbaşı TOKİ, Keçiören Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Yenimahalle Şentepe Teleferik Son Durak, Bostancık Hüseyingazi ve Mamak Dereboyu’nda tanzim satış noktalarından alışveriş yapabilirler.


’’Poşetlerimizi doldurup gidiyoruz’’


Her bir ürün için 3’er kiloluk kota uygulaması getirilirken, Halk Sebze’den ucuz sebze almanın mutluluğunu yaşayan Fikret Tuncer isimli vatandaş, ’’Daha önce alışveriş yapamıyorduk, hiçbir şey alamıyorduk, her şey çok pahalıydı. Patlıcan 14 liraydı, biber 15 liraydı. Buradan patlıcanı 4,5 liraya aldık. Poşetlerimizi doldurup gidiyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ dedi.


Gönül İltaş isimli vatandaş da, ’’Doğrudan halka satış yapılmasından çok memnunum. Hem fiyatlar çok uygun hem de ürünler daha kaliteli. Bu uygulamanın devam etmesini isterim’’ şeklinde konuştu.


Ertuğrul Baba ise, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, çok memnun olduklarını kaydetti.


Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Sebze Tanzim Satış Noktaları her gün 09:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
  1. doğa
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
    1. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    2. Sakarya'da terör propagandasına..
    3. Bozüyük Belediyesi İtfaiye..
    4. 2019 yatırım programı belli oldu!
    5. Esnafla buluşan Başkan Babaş: “Yeni..
    6. "Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya..
    7. Vatandaştan tanzim satış noktalarına..
    8. Vali İbrahim Akın: "İnsanlığın..
    9. Patnos’ta iki aile arasında silahlı..
    10. Trabzonspor'da Ağaoğlu özür diledi
    11. Şehit ailesinden şehidine özel oda
    12. SASKİ’den Kilis’e vidanjör
    13. Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda son..
    14. Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel..
    15. Asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618..
    16. SAÜ’de Multimedya Atölyesi Sergisi..
    17. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi..
    18. Sapık baba, öz kızını kendisini tahrik..
    19. Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün..
    20. Cidde’de Bursa rüzgarı esti
    21. Karabük'te sahte para operasyonu
    22. Gurbette yaşayan Kuzaycalılar,..
    23. Elazığ’da, AK Parti başkan adayları..
    24. Beytüşşebap’ta teröristlere ait..
    25. Gürsulu kadınlar tarihe yolculuk yaptı
    26. Benzine 27 kuruş zam
    27. Meclis Başkanı kim olacak? | Binali..
    28. Aliağaspor FK, deplasmandan puansız..
    29. Bingöl’de huzur uygulaması aranan 104..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne pahasına..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!