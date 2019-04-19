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Seçim 2019 Sayfası

Vatandaştan mazbata yorumu: Kim hile yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmalı

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara; "Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

19 Nisan 2019 Cuma 14:11

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Maltepe'deki oy sayım sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tutanakların birleştirilmesi sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı açıklandı. İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'li İmamoğlu'na mazbatayı verdi.

Akit Soruyor ekibi yaşanan bu gelişmeden sonra seçmenlere mikrofon uzattı. İstanbul'daki tartışma sürecinin değerlendirmesini yapan vatandaşlar seçimlere hile karıştığını aktardı. Bir seçmen, 31 Mart'ta hile yapanların cezalandırılması gerektiğini aktarırken, bir kadın vatandaş da seçimlerde usülsüzlük yapıldığına inandıklarını ve AK Parti oylarının çalındığını düşündüklerini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:11
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. mazbata

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