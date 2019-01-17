Vatandaştan klavye delikanlısı Trump'a tepki! "Dik durarak topyekün mücadele etmeliyiz"

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden skandal mesajına, tepki yağdı.

AK Parti Grup Toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Erdoğan, 'Trump'la tarihi öneme sahip anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum' dedi.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara ; "Trump'ın küstah tehdidi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşlar da siyasiler gibi Trump'ın sözlerine tepki gösterdi:

"Ekonomik olarak bizden almak istediği birşeyler var ki yine bizi tehdit ediyor. Papaz konusunda da aynı şeyi yapmıştı. Onun söylediği hiçbirşeye inanmıyorum ve korkmuyorum"