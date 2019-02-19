Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye gelin’ daveti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turu kapsamında gittiği Esenler’de AK Parti’nin seçim standını ziyaret etti.AK Parti standında bulunan bir vatandaşın “Gelin bu sefer bizden olun kazanın, bu duyguyu hep birlikte yaşalım” demesi üzerine İmamoğlu, “Hayırlısı, biz birbirimize ait insanlarız. Sorun yok iyi bakın kendinize, kolaylıklar” diyerek verdi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Esenler’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bölgedeki esnafları da ziyaret eden İmamoğlu, bir dönerciye girip tezgah başına geçerek elleriyle döner kesti.

AK Parti Standına ziyaret

Daha sonra Esenler Meydanı’na geçen Ekrem İmamoğlu, coşkulu bir grup vatandaş tarafından karşılandı. İmamoğlu ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşların ilgisi adeta izdihama neden oldu. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı’nda bulunan AK Parti’nin seçim standını da ziyaret etti. AK Parti standında bulunan görevlilerle süre sohbet eden İmamoğlu, rakip partiye seçimde başarı dileklerini iletti.

Vatandaştan ‘AK Partiye gelin’ daveti

AK Parti standa bulunan bir vatandaşın “Gelin bu sefer bizden olun kazanın, bu duyguyu hep birlikte yaşalım” demesi üzerine İmamoğlu, “Hayırlısı, biz birbirimize ait insanlarız. Sorun yok iyi bakın kendinize, kolaylıklar” diyerek cevap verdi. İmamoğlu AK Parti standının ardından meydanda bulunan Saadet Partisi’nin seçim standını da ziyaret ederek buradaki görevlilere başarılar diledi.