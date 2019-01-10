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Vatandaştan ABD yorumu: Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz!

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; " ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusundaki birbiri ile çelişen açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:42
Vatandaştan ABD yorumu: Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz!

 Taha Emre Özdemir  Ankara  

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceğiz açıklamasından sonra, Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu belirterek, çekilmeye ilişkin herhangi bir takvimin olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın da Suriye’den Amerikan askerlerinin çekileceğini ancak bunun çabuk olacağı yönünde bir açıklamayı asla yapmadığını söylemesi; ABD’nin ikircikli tutumunu gözler önüne serdi. ABD’nin Suriye’den çekiliyoruz mesajını; 21 Aralık Cuma günü, “Hayduta güven olmaz” manşet haberi ile duyuran Yeni Akit’in haklılığı ise bir kez daha tescillendi.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusundaki birbiri ile çelişen açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen her vatandaş ABD'nin iki yüzlülüğünü ifade ettiler:

"'Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz' diye bir atasözümüz var. Şimdiye kadar geçmiş zamanlarda; gerek bizim şahit olduğumuz gerekse tarihi okuduğumuz zaman, ABD'nin açıklamaları hiç inandırıcı gelmiyor"   

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:42
  1. Ankara
  2. vatandaş
  3. ABD
  4. Suriye

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