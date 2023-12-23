Vatandaşlık yasası üzerinde uzlaştılar

Almanya'da hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon sözleşmesine aldığı, ancak bazı maddeler konusunda fikir birliğine varamadığı Vatandaşlık Yasa Tasarısı nihayet hayata geçiyor. Önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu'ndan yasalaşması sürekli geciken tasarı üzerinde uzlaşma sağlandığı haberi geldi.

İLK OTURUMDA OYLANACAK

Vatandaşlığa kabulü kolaylaştıran, çifte vatandaşlığa izin veren ve sınır dışı edilme işlemlerinin hızlanmasına ilişkin iki yasa tasarısı üzerinde de fikir birliğine varıldı. Yasanın, yeni yılın ilk oturumunda Federal Meclis'te oylanmasının önü uzlaşma sonrası açıldı. Vatandaşlığa geçişte bazı istisnalar yapılması ve geri göndermelere ilişkin yasal düzenleme konusunda uzlaşma sağlanamıyordu. FRANKFURT

YENİ YASA NELER GETİRİYOR

ÇİFTE vatandaşlığın önü açılacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler artık eski pasaportlarından vazgeçmek zorunda kalmayacak.

GÖÇMENLER, Almanya'da sadece sekiz yıl yerine beş yıl ikamet ettikten sonra, devlet yardımı olmadan geçimlerini sağlayabilmeleri koşuluyla vatandaş olabilecek.

EBEVEYNLERDEN birinin 5 yıl Almanya'da yasal ikamet etmesi durumunda ülkede doğan göçmenlerin çocukları, Alman pasaportu alabilecek.

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OKULDA ya da işte başarılı olan göçmenler, iyi derecede dil bilmeleri ya da gönüllü çalışmalarda bulunmaları halinde üç yıl sonra vatandaşlığa kabul edilebilecek.

ENGELLİ ya da kendi geçimini sağlamakta zorlanan göçmenler, zor durum maddesi aracılığıyla isteğe bağlı olarak vatandaşlığa kabul edilebilecek.

SINIR dışı edilmeyi bekleyenler için azami gözaltı süresi 10 günden 28 güne çıkarılacak.

ORTAK barınma merkezlerindeki yetkililerin, sınır dışı edilen kişinin odası dışındaki odalara da girmesine izin verilecek.