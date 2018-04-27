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Vatandaşlık puanı yetmeyene ev de uçak bileti de yok!

Çin, büyük tepki toplayacak yeni bir sisteme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Tüm vatandaşların topladıkları puana göre hizmet alacağı bu sistemde yeterli puanı olmayan vatandaşlar uçak bileti bile alamayacak.

27 Nisan 2018 Cuma 15:47
Vatandaşlık puanı yetmeyene ev de uçak bileti de yok!

Çin, 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçmeyi planlıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlara göre yaşayacak. Düşük puan alanlar, bazı hizmetleri alamayacak.

VATANDAŞLARINI ADIM ADIM İZLİYOR

Vatandaşlarını izlemek için, yüz tanıma, yapay zeka, akıllı gözlük ve diğer teknolojileri kullanan Çin, yeni bir sosyal puanlama sistemi getiriyor.

PUANI DÜŞÜK OLAN BİLET BİLE ALAMAYACAK

Uygulamaya göre vatandaşlara puan verilecek ve düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezalar uygulanacak. Çin'in uygulamayı planladığı sosyal kredi puanı sistemi, bankacılık sisteminin geleneksel kredi notundan daha önemli olacak. Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti almasını, emlak sahibi olmasını, yüksek hızlı internet kullanmasını yasaklayabilecek.

HALK KAYGILI

Halk ise bu uygulamaların Komünist Parti'ye yakın olmayanları cezalandırmak için kullanılmasından korkuyor.

POLİSLER AKILLI GÖZLÜKLERLE DOLAŞIYOR

Çin'deki milyonlarca gözetleme kamerası, yolda dikkatsizce yürüyen birini tespit ettiğinde, o kişinin yüzüne yakınlaşıp uzaklaşarak o kişinin kimliğini tespit edebiliyor. Hükümet eğer isterse bu kişinin görüntüsünü kamusal alandaki ekranlara yansıtacak.
Pekin'de şimdiden polisler, Google Glass'a benzeyen ve ulusal veritabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.

 

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:47
  1. çin
  2. vatandaşlık sistemi

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