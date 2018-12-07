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Vatandaşlık kanununda değişikliğe gidildi!

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 250 bin liralık taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi vatandaşlık kazanımı için yeterli sayılacak.

07 Aralık 2018 Cuma 09:00
Vatandaşlık kanununda değişikliğe gidildi!

Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak.

Vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte  değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:00
  1. EKONOMİ
  2. Vatandaşlık kanunu

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