0553 313 94 23

Vatandaşların yol isyanı

Eskişehir’de dar ve çoğunlukla tek yön olan sokaklara park edilen araçlar vatandaşları çileden çıkardı.

30 Haziran 2019 Pazar 12:46
Vatandaşların yol isyanı

Eskişehir’de dar ve çoğunlukla tek yön olan sokaklara park edilen araçlar vatandaşları çileden çıkardı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen bazı sürücüler, park etmek ve belirlenen saat dışında yük indirmek-bindirmekten vazgeçmiyor.


Kentin yoğun bölgelerinden biri olan İstiklal Mahallesi’ne her gün binlerce araç giriş-çıkış yapıyor. Araç yoğunluğunun hat safhada olduğu mahallede dar ve tek yön sokaklar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Fiziki koşulların zorladığı sokaklarda bir de kural ihlali yapan sürücüler trafiği kilitliyor. Özellikle Çınar Sokak üzerinde yük indirme-bindirme saatleri dışında sokaklara gelen kamyon ve diğer araçlar, otopark olmasına rağmen dershane ve göz hastanesi önüne park ederek hem sokak esnafını hem de otoparklara girmek isteyen sürücüleri adeta çileden çıkarıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere gün boyunca uyarıda bulunup cezai işlem uygulasa da sonuç yine değişmiyor.


Sokak esnafı, hemen her gün yaşadıkları durumun kesin olarak çözüme kavuşması gerektiğini dile getirirken, otoparka girmek isteyen sürücüler ise yaşadıkları durumu cep telefonlarına kaydederek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Büyükşehir Belediyesi kıyıma devam ediyor! “Bu insanlığa sığar mı?”
    1. Adana Büyükşehir Belediyesi kıyıma..
    2. Yüreğir Belediyesi Yaz Kuran Kursları..
    3. Düğün dönüşü feci kaza! Otomobil ikiye..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    5. 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 5..
    6. PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti
    7. Sapanca SGM’de ‘Kur’an-ı Kerim’i..
    8. Japonya'ya zeytinyağlı sarma ihraç..
    9. Eskişehir’de değişken ekmek fiyatları
    10. Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
    11. Genç Atölye’ye 940 başvuru
    12. Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme..
    13. Vatandaşların yol isyanı
    14. Fiat 500 ailesi, Avrupa'da 3 milyon..
    15. Durdurulan 3 araçtan 23 göçmen çıktı
    16. Japonlar Tokat yaprağı yiyecek
    17. Öğretmenlerle ’Bireysel Gelişim’..
    18. Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213..
    19. Başkan Soyer, yüzerek mesaj verdi:
    20. 15 yıldır aynı yere yuva yapıyorlar
    21. ‘Yunus’un dilinden Yunus’ konferansı
    22. Kocası için üretmişti şimdi yurt..
    23. Koruma altındaki höyükte yangın
    24. Gece kaza yapan sürücü ve oğlu sabah..
    25. Bursa’da mesleki eğitim seferberliği
    26. Kütahya’da düğün dönüşü feci kaza: 2..
    27. Yaz Spor Okullarının açılış töreni..
    28. ‘Tribündeki sloganlar iktidarı..
    29. “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte..
    30. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!