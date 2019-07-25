0553 313 94 23

Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Karabük’te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) kapasite artırım çalışmaları öncesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almak için yapacağı toplantı vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle iptal edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Karabük’te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) kapasite artırım çalışmaları öncesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almak için yapacağı toplantı vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle iptal edildi.


Organize Sanayi Bölgesinde kurulan MARZİNC kapasite artırımı çalışmaları öncesi ÇED raporu almak için resmi başvurularını yaparak halkı bilgilendirmek için toplantı yapmaya karar verdi. Kuruluş aşamasında ve daha sonrasında doğayı kirlettiği için tepkilere maruz kalan MARZİNC gerçekleştirmek istediği toplantı öncesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.


Önce salona girmek istemediler


Okul bahçesinde toplanan kalabalık MARZİNC’in kapasite artırma için ÇED raporu almak için başvuruyu yaptıktan sonraki toplantısını protesto etmek istedi. Salona girmeyerek tepkilerini gösteren kalabalık “Karabük sahipsiz değildir”, “Zehir solumak istemiyoruz” gibi sloganlar attı. Toplantının gerçekleşmemesi için salona girmeme kararı alan kabalık daha sonra salonda iki kişi dahi olsa toplantının yapılacağını öğrenince içerideki yerini aldı.


Polis kontrolünde salona alınan kalabalık içeride de tepki göstermeye devam etti. MARZİNC çalışanlarının üzerine yürümeye çalışan vatandaşları polisler engelledi. Tepkilerin devam etmesi üzerine gerçekleştirilmesi planlanan toplantı iptal edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çayı sakın böyle demlemeyin kansere yol açıyor
    1. Çayı sakın böyle demlemeyin kansere..
    2. Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya..
    4. Bakan Dönmez'den doğal gaz..
    5. Milletvekili Atay Uslu’nun Kumluca..
    6. Erzurum’da 100. Yılında Erzurum..
    7. Yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’ya hayran..
    8. THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini..
    9. Başkan Özkan Altun Vatandaşları Mutlu..
    10. HDP'nin Diyarbakır mitingindeki..
    11. Malatya'da silahlı kavga: 5 yaralı
    12. Zırhlı araçlar şehit kızı için süslendi
    13. Doğal gaz depolama kapasitesi 10..
    14. FETÖ’cü eski hakime hapis cezası!
    15. Başkan Saygılı: "Eski Sanayi Çarşısı..
    16. Kayseri’de silah imal ve ticaret yapan..
    17. Çerkesler Haluj gecesine hazırlanıyor
    18. Fransa'da dehşet anları! İnişe geçen..
    19. Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas’tan..
    20. Avustralya'dan hacı adayları yola çıktı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı