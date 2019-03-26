Vatandaşların talepleri proje oldu

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli Karaköprü’de vatandaşların taleplerini projeye dönüştürdüklerini ve vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti verdiklerini söyledi.

31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Narlıkuyu Mahallesinde ev toplantısında Şanlıkent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlara yaptıkları hizmetleri ve projelerini anlatan AK Başkan Adayı Baydilli, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. AK Başkan Adayı Baydilli’ye toplantısında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.Toplantıda vatandaşlara hitap eden AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, Karaköprü’ye hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek 3,5 yıllık görevi süresince ilçenin her tarafına dokunduklarını dile getirdi.AK Başkan Adayı Baydilli, “Eksikler var mı evet var çünkü Karaköprü her geçen gün büyüyor. Ancak biz eksiklerin neler olduğunu biliyoruz ve yeni dönemde hizmetler ve projelerimizle bu eksikleri gidereceğiz. Biz vatandaşlarımıza taleplerini, ihtiyaçlarını soruyoruz ve vatandaşlarımızın talepleri bizim projelerimiz oldu. Biz projelerimizin hepsini vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi için, taleplerini karşılamak adına yaptık, tamamlandıklarında da yine vatandaşımıza hizmet edecektir. 3,5 yıllık sürede doğruluktan ve adaletten şaşmama adına elimden geleni yaptım, yapmaya devam edeceğim İnşallah” diye konuştu.

Şanlıkent Sitesi sakini vatandaşlar da AK Başkan Adayı Baydilli’ye desteklerini iletirken, ilçeye ve mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti.