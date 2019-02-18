0553 313 94 23

Vatandaşların sorunları açık kapıda çözülüyor

Vali Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Balıkesir Valiliği Hizmet Binası bünyesinde faaliyet gösteren’Açık Kapı’ (Milletin Kapısı) ofisinde incelemelerde bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:17
Vatandaşların sorunları açık kapıda çözülüyor

Vali Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Balıkesir Valiliği Hizmet Binası bünyesinde faaliyet gösteren’Açık Kapı’ (Milletin Kapısı) ofisinde incelemelerde bulundu. Açık Kapı birimi personellerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, birime başvuran vatandaşların da görüşlerini dinledi.


Açık kapı vatandaşın çözüm adresi oldu


Valilik binası girişinde bulunan ’Açık Kapı Milletin Kapısı Balıkesir Bürosu’ hakkında vatandaşlara bilgi veren Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığının başlattığı projeyle devlet kurumlarının bütün kapılarının vatandaşlara hizmet için sonuna kadar açılmış olduğunu belirterek, "Bu çalışma vatandaş odaklı hizmet anlayışı sistemidir. Tüm amacımız, vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüp, en doğru hizmeti vermektir.Burası vatandaşların farklı farklı kurumlar gezmeden problemlerini doğrudan anlatacakları bir birim. Açık Kapı sayesinde vatandaşlarımızın birçok talebine cevap verdik ve çözüm ürettik. Yapılan her başvuruyu ilgili birimlerimiz titizlikle değerlendirerek cevap veriyor ve takip ediyor. Deneyimli, güler yüzlü ve konusunda uzman personeli ile hizmet veren Açık Kapı, en kaliteli ve en hızlı hizmet felsefesi ile halkın memnuniyetini öncelemektedir. Balıkesir’de ilgili kurumlarımızda 116 irtibat görevlisi görevlendirildi ve bu irtibat görevlileri buradan kendilerini yönlendiren iş ve işlemleri takip ediyorlar. Temel amacımız, vatandaşımızın taleplerinin en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya taşınmasıdır. Bu anlamda Balıkesir olarak böyle bir hizmeti sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Açık Kapı vatandaşın çözüm adresi oldu. Bizler her konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Bizler hizmet için buradayız. Her şey ülkemiz ve Balıkesir için. Hep birlikte el ele, daha iyiye daha güzele" diye konuştu.


16 Başvuru kategorisi var


Açık Kapı Projesi Valilik Hizmetleri, Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Yardımlar ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Din Hizmetleri, Eğitim, Ekonomi ve Sanayi, Enerji, Tarım ve Orman, Tapu ve Kadastro, Kültür ve Turizm, Sağlık, Gençlik ve Spor olmak üzere toplam 16 başvuru kategorisinden oluşuyor. Oldukça faal bir şekilde hizmet veren biriminden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, müracaatları hakkında geri bildirimde bulunulmasından son derece mutlu olduklarını da ifade ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    3. Avustralya, siber saldırıda dış..
    4. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    5. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    6. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    7. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    8. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    9. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    10. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    11. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    12. Trafo patladı
    13. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    14. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    15. Nero Endüstri'nin başarı karnesi
    16. Reel ve Finans sektörü Malatya’da..
    17. Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta..
    18. Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
    19. Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına..
    20. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu
    21. Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren..
    22. Takla atan otomobil refüjdeki çukura..
    23. TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de..
    24. Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi..
    25. Teröristler ne yapacağını şaşırdı:..
    26. Eskişehirli sporculardan Almanya’da..
    27. Samsun’da 5 yılda bin 577 bina riskli..
    28. Bolu’da hükümlülerin el emekleri..
    29. İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı
    30. Sakarya yerel seçim anket sonuçları..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!