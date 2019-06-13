Vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti Amasya’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Amasya’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Amasya’nın Kızseki köyünde sağanak yağış sebebi ile mahsur kalan vatandaşlar AFAD tarafından kurtarıldı. Dere yatağından karşıya geçmek isteyen 10 vatandaş, 3’ü çocuk aşırı yağış sonucu mahsur kaldı. Durumu AFAD bildiren vatandaşlar, bellerine bağlanan ip ve merdiven sayesinde kısa süre içinde kurtarıldı.

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