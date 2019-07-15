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"Vatandaşlarımız vatan nasıl savunulurmuş gösterdi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Vatandaşlarımız 8 saatte o hain darbecilere karşı bir millet, vatan, bayrak nasıl savunulurmuş tüm dünyaya hep birlikte gösterdiler. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozamayacağını, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiş oldular"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:15
"Vatandaşlarımız vatan nasıl savunulurmuş gösterdi"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız 8 saatte o hain darbecilere karşı bir millet, vatan, bayrak nasıl savunulurmuş tüm dünyaya hep birlikte gösterdiler. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozamayacağını, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiş oldular." dedi.

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Buradan konuşan Kurum, 3 yıl önce FETÖ'nün hain darbe girişime karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milletinin sokağa çıktığını söyledi.

Vatandaşların vatanı, bayrağı ve ezanı için canı pahasına mücadele verdiğini belirten Kurum, "Vatandaşlarımız 8 saatte o hain darbecilere karşı bir millet, vatan, bayrak nasıl savunulurmuş tüm dünyaya hep birlikte gösterdiler. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozamayacağını, kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiş oldular." diye konuştu.

15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini ve 3 binin üzerinde vatandaşın gazi olduğunu anımsatan Kurum, Gölbaşı Harekat Başkanlığında ise 51 kişinin şehit olduğunu ifade etti.

Murat Kurum, vatandaşların bu ülkenin geleceği için şehit olduğuna dikkati çekerek, "Bugün 3'üncü yılını yaşadığımız bu hain darbe girişimine karşı şehit ailelerimiz buradalar. Kiminin annesi, babası, kardeşi, eşi şehit oldu. Kiminin yakınları gazi oldu. Ben onları burada görüyorum. Onlara diyorum ki hiçbir zaman başınızı öne eğmeyiniz, dimdik yürüyünüz. Allah herkese şehitlik, gazilik nasip eylesin." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:15
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. gaziler
  3. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı
  4. şehit aileleri

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