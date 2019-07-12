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"Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (2)- "Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler. Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil"- "Bizi üzen ağaçlarımızı kaybetmiş olmamız, bitkilerimizi, endemik bitki örtümüzü kaybetmiş olmamız, yaban hayatının bir kısmını kaybettiğimiz, bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur"- "Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum"

12 Temmuz 2019 Cuma 10:22
"Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler"

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler. Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil." dedi.

Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, bölgede hava şartlarının değişken olduğunu, öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını beklediklerini söyledi.

Bu nedenle ekiplerin çok dikkatli olması gerektiğini anlatan Pakdemirli, şu ana kadar yakalanan başarıyı geriye götürmemek için işi çok sıkı takip ettiklerini kaydetti.

Bölgede yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Vatandaşlarımız tatillerine rahatlıkla devam etsinler. Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil." dedi.

Tütmelerin olduğu alanın yerleşim yerlerine oldukça uzak bir alan olduğunu anlatan Pakdemirli, bu nedenle bir risk bulunmadığını ifade etti.

- "Bizi üzen ağaçlarımızı kaybetmiş olmamız"

Yangında can ve mal kaybının yaşanmadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bizi üzen ağaçlarımızı kaybetmiş olmamız, bitkilerimizi, endemik bitki örtümüzü kaybetmiş olmamız, yaban hayatının bir kısmını kaybettiğimiz, bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum."

Pakdemirli, bölgede 19 helikopter, 105 arazöz, 20 iş makinası ve 520 personelin çalışmaya devam ettiğini belirterek, personelin dinlendirildiğini ve diğer illerden takviyelerin yapıldığını dile getirdi.

Göcek'in arka tarafına bakan kısımlarda yer yer tütmelerin olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunların yangın şeklinde olmadığını söyledi.

Ekiplere moral ve motivasyon desteği sağlamak için araziye gittiğini anlatan Pakdemirli, "Vatandaşlarımızın da yakın ilgisine orada şahit oldum. Ekiplerimiz yoruldukları zaman çay ve yemek getiriyorlar. Bu, Ege'nin de bir özelliği. Ege'nin misafirperverliği. Bundan son derece memnun kaldım. Ekiplerimiz de yangınlarda daha etkili olabilmek gayreti içindeler." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, ekiplerin yangınlarda canla başla mücadele verdiğini ifade etti.

(Bitti)


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:22
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Dalaman
  3. Muğla

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