0553 313 94 23

"Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizden katkı bekliyor"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "Çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır. Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizlerden çok büyük katkılar bekliyor"

21 Şubat 2019 Perşembe 22:11
"Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizden katkı bekliyor"

AMASYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların güvenlik hizmetleri konusunda katkı beklediklerini belirterek, "Çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır." dedi.

Uzunkaya, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü (POMEM) ziyaret etti.

Burada çarşı ve mahalle bekçi adayları ile bir araya gelen Uzunkaya, çarşı ve mahalle bekçilerinin genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşların güvenlik hizmetlerinde bekçilerden çok büyük katkılar beklediğine işaret eden Uzunkaya, “Suçla mücadelede başarılı seviyelere ulaşmada, teşkilatımız bünyesinde yer alan ve teşkilatımıza önemli katkıları olan çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır. Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizlerden çok büyük katkılar bekliyor. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalar sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ziyarette Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile POMEM Müdürü Süleyman Gül de hazır bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:11
  1. Amasya
  2. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  3. Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
    1. İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına..
    2. "Bu seçim A partisi, B partisi..
    3. Avusturya'da "AB'nin Geleceği ve Batı..
    4. Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta..
    5. 2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka..
    6. Bein Sports'da bugün hangi maçlar var?..
    7. Binali Yıldırım açıkladı: 27 bin..
    8. Zenit-Fenerbahçe maçında skandal..
    9. "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı..
    10. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik..
    11. THY Euroleague: Anadolu Efes: 75 -..
    12. Sudan'da hükümetle liman işçileri..
    13. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    14. Kafasına demir boru düşen işçi öldü
    15. "Kentsel dönüşüm de terör kadar..
    16. Barajdan 8 otomobil çıkarılmıştı!..
    17. Pınar Karşıyaka’da Bauermann dönemi
    18. Şerefiye Sarnıcı’nda’Araf’ heykel..
    19. "Vatandaşlarımız güvenlik..
    20. Benfica-Galatasaray
    21. İmamoğlu'ndan 15 Temmuz sorusuna cevap
    22. Rusya'dan çok kritik uyarı:..
    23. Libya'da Hafter güçleri Fil Petrol..
    24. "Kerkük için her türlü katkıyı vermeye..
    25. "Arap Emrah" lakaplı suç örgütü lideri..
    26. Balıkesir'de tarihi binada yıkılma..
    27. Cezayir'de benzin ihtiyacına cevap..
    28. Ekipler alarma geçti! Patlama riski..
    29. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    30. Savunma sanayi ürünleri gençlere ilham..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...