0553 313 94 23

"Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullananlar tercih edilmeyecek"- "Bu kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetler de etkili oldu. Vatandaşlarımız, elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor"- "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor"- "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir"

27 Ocak 2019 Pazar 11:10
"Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor"

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen din görevlilerinin tercih edileceğini belirterek, "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor." dedi.

Erbaş, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan "sigara" kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararının bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu belirten Erbaş, sigaranın asrın felaketleri ve insana zarar veren bağımlılıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Erbaş, din görevlilerince sağlığa zararlı bir maddenin kullanılmasının çok yanlış olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum.

Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor."

Hac ibadetinin, müminin nefsine hakim olması noktasında bir nefis terbiyesi örneği olduğunu aktaran Erbaş, "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor. Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşlar elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor"

Erbaş, sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak adına ciddi mücadele verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetlerin de etkili olduğunu söyledi.

Vatandaşların, elinde sigara bulunan bir din görevlisi görmek istemediğini söyleyen Erbaş, sigaranın nasıl bir tehlike olduğunu millete vaaz ve hutbelerde anlatmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen en önemli vazifenin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi beş konuda korumamız gerekiyor. İnsanların aklını, nesli, canı, malı ve dini korumak. Şöyle bakıyorum, sigaranın cana, mala, nesle, akla ve dine zararı var çünkü bir bağımlılık meydana getiriyor. Din de bağımlılıklardan insanı uzaklaştırıyor. Zararlı olan bağımlılıklardan insanların uzak olması gerekiyor, din bunu emrediyor. Dolayısıyla bizim en önemli vazifelerimizden birisi de insana zarar veren şeylerden insanı korumak. Bu açıdan sigarayla mücadele konusunu bir vazife addediyoruz."

- "Din görevlilerini hassas davranmaya davet ediyoruz"

Bu konuda milletin desteğini beklediklerini ve din görevlilerini hassas davranmaya davet ettiklerini bildiren Erbaş, herkesin sigara bağımlılığından kurtulmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bizim ülkemizde sigaraya ödenen paranın miktarı 30 milyar doları buluyor. Bu, 150 milyar lira anlamına geliyor. Dünyada her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Sadece ülkemizde sigaraya ödenen paranın yarısı açlıktan ölecek olan insanlara verilse, o insanlar açlıktan kurtarılıyor. Sigara yerine binlerce okul, hastane yapılabiliyor. Binlerce aç ve açıkta olan mülteci insan, bulundukları konumdan kurtarılabiliyor ama maalesef sigara yüzünden ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek için de bir o kadar daha para harcanıyor. Dolayısıyla bu kararımızı, bu büyük felaketle mücadelenin bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:10
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Hac ve Umre
  3. Sigara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan Polonya’daki zirveye "fitne" tepkisi
    1. İran’dan Polonya’daki zirveye "fitne"..
    2. AYM ‘hak ihlali’ diyor, yerel mahkeme..
    3. Minik satranççının büyük hedefi
    4. Doğal gaz ithalatında büyük düşüş
    5. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    6. Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü..
    7. Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen daha..
    8. Karda 20 kilometre yürüyen kişi ayak..
    9. Toyota RAV4 tamamen yenilendi
    10. İstanbul'da terör operasyonu
    11. Galatasaray, kritik virajları Sinan'la..
    12. Milli halterci başarı çıtasını yüksek..
    13. "Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan..
    14. "Çocuklara dijital mahremiyet bilinci..
    15. Özhaseki'den çarpıcı Gökçek..
    16. CHP'nin İzmir adayına AK Parti'den ilk..
    17. Silinen anılarına sanatla yeniden..
    18. Gençler kumar bataklığında!
    19. Ankara'nın yeni stadı yarın kapılarını..
    20. Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon..
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı