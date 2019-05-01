Vatandaşları sabah namazı buluşmalarında dinliyor

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Annasoğlu, 7 aydır görev yaptığı ilçede her hafta bir köyde sabah namazı kılıp vatandaşlarla çorba içiyor ve onların dertlerini dinliyor.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber sabah namazı buluşma programı kapsamında Kızılcaköy cemaatiyle bir araya geldiler.

23, Kasım 2018 tarihinde görevine başlayan ve o tarihten bu tarafa her hafta bir köyde Sabah namazı kılıp köylülerle birlikte çorba içiyor. Bu hafta Kızılcaköy köyünde Sabah Namazı kılan Kaymakam Abbasoğlu, namazın ardından köyde parke taşı yapılan alanlarda ve köyün bazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, hem sabah namazını eda etmek hemde bu vesileyle bizimle bir araya gelen devletimizin temsilcilerini burada görmekten mutlu oluyoruz. Birlikte içilen bir tas çorba bizlere Türkiye’de yönetim anlayışının nereden nereye geldiği konusunda çok büyük bir ders veriyor. Sabah Namazı buluşmalarını aralıksız devam ettiren Kaymakamımızdan Allah razı olsunifadelerini kullandı.