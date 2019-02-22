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Gaziantep'te vatandaşları dolandıran sahte avukat yakayı ele verdi

Gaziantep'te kendini avukat olarak tanıtarak vatandaşlardan para aldığı öğrenilen sahte avukat yakayı ele verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 10:49
Gaziantep'te vatandaşları dolandıran sahte avukat yakayı ele verdi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. İncilipınar Mahallesi'nde Y.E.Ç.'nin açtığı avukatlık bürosuna operasyon yapan ekipler yaptıkları aramada çok sayıda sahte avukat kimliği, şüphelinin avukat olduğuna dair sahte belgeler ve avukat cübbesi bulundu.

Cezaevine gönderildi

Kendisine avukat gibi göstererek ofisine gelenlerden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen Y.E.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:49
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  4. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

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