Vatandaşlardan tramvay isyanı! "Otobüs olsaydık iterdik, tren büyük olduğu için itemiyoruz"

İstanbul'da son dönemlerde artan İETT arızalarına bu sefer de metro hatları eklendi.

Bakımı yapılmayan ve devamlı yolda kalan, yanan ve vatandfaşlar tarafından itilen İETT'lerin ardından metrolarda da aynı manzarayla karşılaşılması vatandaşı isyan ettirdi.

Tramvay hattı arızalandı

Bugün T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen arızanın ardından konuşma yapan bir vatandaş, saatlerdir beklediklerini belirtti.

Raylardan yürüyerek çıktılar

Birçok vatandaş bozuk metro hattının içindeki raylardan yürüyerek açık alana ulaşırken, yukarı çıkan vatandaş da durumdan yaşadığı mağduriyeti aktardı.

"Tren büyük olduğu için itemiyoruz"

Bozulan İETT araçları gibi itme durumunun söz konusu olamayacağını söyleyen vatandaş, "Arıza olduğunu söylüyorlar. Bu trenlere hiç bakım yapılmıyor. Otobüsleri vatandaş itiyor. Tren büyük olduğu için itemiyoruz. Kimin suçu onu bilmiyorum artık. Bineceğiz ama tramvay gelmiyor. Sabahtan beri arızayı yapıyorlar. Nasıl arıza yapmaksa bu bilmyiorum. 1 saati geçti, bekliyoruz. Dikkatimi çekti zaten metrodaki televizyonlardan hiçbiri de çalışmıyor o sinyaller falan hepsi bozuk." ifadelerini kullandı.