  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Papaz bakın kimleri dolandırdı? Rusya’da bir papaz 6,7 milyon TL dolandırdı
Teksas’ta İslam düşmanları tarafından camiye saldırı: Domuz başı maskesi bırakıldı!
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı
Terör örgütü PKK şüphelisi kaçarken yakayı ele verdi
Dünya Vatandaşlardan tramvay isyanı! "Otobüs olsaydık iterdik, tren büyük olduğu için itemiyoruz"
Dünya

Vatandaşlardan tramvay isyanı! "Otobüs olsaydık iterdik, tren büyük olduğu için itemiyoruz"

Bozulan tren nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin ardından açıklama yapan bir vatandaş, trenin otobüsler gibi küçük olmaması nedeniyle itilemediğini belirterek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 19:34:00 -
Vatandaşlardan tramvay isyanı! "Otobüs olsaydık iterdik, tren büyük olduğu için itemiyoruz"

İstanbul'da son dönemlerde artan İETT arızalarına bu sefer de metro hatları eklendi.

Bakımı yapılmayan ve devamlı yolda kalan, yanan ve vatandfaşlar tarafından itilen İETT'lerin ardından metrolarda da aynı manzarayla karşılaşılması vatandaşı isyan ettirdi.

Tramvay hattı arızalandı

Bugün T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen arızanın ardından konuşma yapan bir vatandaş, saatlerdir beklediklerini belirtti.

Raylardan yürüyerek çıktılar

Birçok vatandaş bozuk metro hattının içindeki raylardan yürüyerek açık alana ulaşırken, yukarı çıkan vatandaş da durumdan yaşadığı mağduriyeti aktardı.

"Tren büyük olduğu için itemiyoruz"

Bozulan İETT araçları gibi itme durumunun söz konusu olamayacağını söyleyen vatandaş, "Arıza olduğunu söylüyorlar. Bu trenlere hiç bakım yapılmıyor. Otobüsleri vatandaş itiyor. Tren büyük olduğu için itemiyoruz. Kimin suçu onu bilmiyorum artık. Bineceğiz ama tramvay gelmiyor. Sabahtan beri arızayı yapıyorlar. Nasıl arıza yapmaksa bu bilmyiorum. 1 saati geçti, bekliyoruz. Dikkatimi çekti zaten metrodaki televizyonlardan hiçbiri de çalışmıyor o sinyaller falan hepsi bozuk." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay