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Vatandaşlardan iskelede yıkım nöbeti

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir sitenin iskelesinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi esnasında vatandaşlarla yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

18 Haziran 2019 Salı 13:28
Vatandaşlardan iskelede yıkım nöbeti

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir sitenin iskelesinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi esnasında vatandaşlarla yıkım ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine iskele üzerine çıkan vatandaşlar yıkımı engellemek için iskele üzerinde nöbet tutmaya başladılar.


Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Kent mevkii Dinçer Kent Sitesi’nde bulunan iskele için kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Sabah saatlerinde siteye gelen yıkım ekipleri ile site sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Site sakinleri ise iskelenin yıkımını engellemek için iskelenin üzerine çıktılar. Sandalye ve masalarını iskele üzerine yerleştiren vatandaşlar nöbet tutmaya başladı. Vatandaşlar tüm uyarılara rağmen iskeleden inmeyeceklerini dile getirince yıkım ekipleri ve jandarma ekipleri de olay yerinde beklemeye koyuldu. Vatandaşlar, “Eğer burası kaçaksa ve yıkılacaksa yaz aylarında mı yıkılır. Daha önceden neden yıkmadınız. Yıllardır bu iskele burada. Yaz sezonu geçsin ondan sonra yine yıkın. İskelemizin yıkılmasına izin vermeyecek ve burasını terk etmeyeceğiz” diyerek duruma tepki gösterdiler.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:28
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