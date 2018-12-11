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Vatandaş Fransız Hükümeti’ni kınadı: "Göstericilerin demokratik hakları’na saygı Duymuyorlar!"

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; “Fransa’da yaşanan sokak çatışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

11 Aralık 2018 Salı 12:14

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Fransa’da Sarı yelekliler isimli grup 17 Kasım’da başlattıklarına eylemlerine devam ediyor. Bir dönem ülkemizdeki ‘Gezi Olayları’nda Türkiye’yi demokratik olmamakla suçlayan Fransız Hükümeti’nin eylemcilere yönelik sert ve orantısız müdahalesi Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

125 bin kişinin katıldığı protestolarda 974 eylemci gözaltına alındı. 17'si polis 118 kişi de yaralandı.

Akit Soruyor ekibi bugün başkentlilere Fransa’da yaşanan olayları sordu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar ‘Gezi Olayları’nda ülkemizi demokratik olmamakla suçlayan Fransız Hükümeti’nin iki yüzlülüğünü vurgularken; polisin göstericilere uyguladığı orantısız gücü de kınadılar.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:14
  1. fransa
  2. paris
  3. sarı yelek
  4. macron
  5. eylem

YORUM YAZ

  • osmanosman50 dk önce
    biz çok mu demokratiktik ki konuşuyorsunuz.buradan konuşmak kolay.
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