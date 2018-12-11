Vatandaş Fransız Hükümeti’ni kınadı: "Göstericilerin demokratik hakları’na saygı Duymuyorlar!"

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Fransa’da Sarı yelekliler isimli grup 17 Kasım’da başlattıklarına eylemlerine devam ediyor. Bir dönem ülkemizdeki ‘Gezi Olayları’nda Türkiye’yi demokratik olmamakla suçlayan Fransız Hükümeti’nin eylemcilere yönelik sert ve orantısız müdahalesi Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

125 bin kişinin katıldığı protestolarda 974 eylemci gözaltına alındı. 17'si polis 118 kişi de yaralandı.

Akit Soruyor ekibi bugün başkentlilere Fransa’da yaşanan olayları sordu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar ‘Gezi Olayları’nda ülkemizi demokratik olmamakla suçlayan Fransız Hükümeti’nin iki yüzlülüğünü vurgularken; polisin göstericilere uyguladığı orantısız gücü de kınadılar.