Vatandaşlardan dizilere sert tepki: Zina başrolde!

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr

Televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran diziler Türk-Aile yapımızı, örf ve adetlerimizi derinden sarsmaya devam ediyor. İşte o dizilerden birisi de 'Koca Koca Yalanlar'.



Dizinin hemen her karesinde bir ihanet hikayesi, birbirini aldatan zinakâr eşler var.



Oyuncu Hakan Yılmaz'ın rol aldığı 'Ahmet' karakteri, eşi Müjgan'ı daha genç bir kadınla aldatıyor. Hikayenin kurgusu bu olay üzerine gerçekleşiyor. 'Sude' isimli karakteri oynayan Tuğçe Karabacak, Hakan ile gayrimeşru ilişki yaşarken yine hemen her sahnede amacının onun parasını yemek olduğunu söylüyor.



Dizide izleyiciye sunulan aldatma vakaları yalnızca bununla sınırlı değil. Selen Uçer'in rol aldığı 'Nilgün' karakteri, eşi tarafından aldatılan 'Müjgan'ın en yakın arkadaşı. Ama gel gör ki o da eşi 'Şahin' tarafından aldatılıyor. Şu ana kadar yayınlanan bölümlerde 'Nilgün' henüz aldatıldığını öğrenmedi.



Ve dizinin üçüncü kadın karakteri 'Canan'. Hikayeye göre eşini 4 yıl önce kaybetmiş. Dört yıl sonra olarak rol alan sahnede bir kadın ortaya çıkıyor ve Canan'a, onun ölen eşi ile zina yaptığını, ondan bir de çocuğu olduğunu söylüyor. Bu arada Canan karakterine de onun en yakın arkadaşı Osman sözde 'aşık'.



Bu ihanet dolu filmin senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınıyor. Ve hikaye izleyenlere sempatik bir yaklaşımla sergileniyor. Filmde yaşanan onca drama rağmen izleyenleri gülümsetmeyi de başarıyor. Akıllara durgunluk veren an ise; böylesi iğrenç bir hikayenin her bölümünde Reyting sıralamasında yüksek izlenirlik oranına ulaşması ile yaşanıyor.

Peki vatandaşlar bu ve benzeri dizi filmler hakkında ne düşünüyor? Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Günümüz dizilerinin toplum ahlakımızı etkilediğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.



Mikrofon uzattığımız hemen herkes dizilerdeki ahlaksızlıklara vurgu yaparken; bir vatandaş da özellikle tarihimizi anlattığını iddia eden dizilerde geçmişimizdeki kahramanlarımıza hakaret edildiğini söyledi:



"Dizileri izlediğimizde hepsinde zina başrolde zaten. İhanet, entrika. Mesela Muhteşem Yüzyıl. Normalde Kanuni Sultan Süleyman’ın 180 derece tam tersini vermişler. Bu vatan için kendilerini feda etmiş insanları, orda hergün zina eden kişi olarak gösterdiler."