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Vatandaşlardan Çolakbayrakdar’a hizmet teşekkürü

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Fuzuli ve Sivas Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:49
Vatandaşlardan Çolakbayrakdar’a hizmet teşekkürü

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Fuzuli ve Sivas Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.


Fuzuli ve Sivas Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bölge sakinlerinin hal ve hatırını sorup, sıkıntılarını dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, esnafların işletmelerini ziyaret edip, bol ve bereketli kazançlar diledi. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen sohbette çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarının altını çizerek, “Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz” dedi. Sıkmadık el almadık gönül bırakmayan Başkan Çolakbayrakdar, ziyareti sırasında vatandaşlar, ‘Gönülden gönüle köprü var’ diyerek Başkan Çolakbayrakdar’a duyduğu sevgiyi dile getirdiler. Başkan Çolakbayrakdar’ın ziyareti sırasında Mustafa Akıllı isimli esnaf, talebi doğrultusunda Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ait 0352 222 70 00’ nolu numarayı aradı. Kısa sürede Çözüm Merkezine bağlanan Mustafa Akıllı, Amarat Mahallesi Köseoğlu sokaktaki evlerinin önünde asfaltın yenilenmesini istedi. Bunun üzerine Çözüm Merkezi çalışanı talebin oluşturulduğunu ve konunun Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne iletildiğini söyledi. Çözüm Merkezi ile hizmeti vatandaşın ayağına götürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezine iletilen talep ve isteklerle ilgili bizzat takip ettiğini ve ilgilendiğini ifade etti.


Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve taleplere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerine 7/24 saat hizmet veren Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye ve belediye başkanı arasında bir iletişim ağıdır. Kocasinan sınırlarında vatandaşlarımızın isteği, talebi ve şikayeti olduğu zaman 0(352) 222 70 00 nolu numarayı çevirdiklerinde anında kayıtlar oluşturuluyor ve aciliyetine göre çözüm üretiliyor. Çözüm Merkezi, kendine has belediyecilik hizmeti veren bir birimdir. 7 gün 24 saat çalışan bir belediyecilik anlayışıyla rutin belediyecilik hizmetinin yanı sıra akut bir ekimiz var. Bir yerdebir acil yapılması gereken durum söz konusu olduğu zaman, akut ekibiz anında müdahale ediyor.” diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptırımız ve yapacağımız hizmetlerle her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanlarındayız. ”diye sözlerini noktaladı.


Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:49
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