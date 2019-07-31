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Vatandaşlardan Başkan Avcı’ya teşekkür ziyareti

Altıeylül ilçesinde hemzemin geçidin kapatılması sırasında vatandaşlara destek veren Başkan Hasan Avcı’yı mahalle halkı ziyaret etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
Vatandaşlardan Başkan Avcı’ya teşekkür ziyareti

Altıeylül ilçesinde hemzemin geçidin kapatılması sırasında vatandaşlara destek veren Başkan Hasan Avcı’yı mahalle halkı ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde Altıeylül ilçesi 2. Gündoğan ile Gümüşçeşme Mahallelerini birbirine bağlayan hemzemin geçidi TCDD tarafından kapatılmıştı. Bu durumda isyan eden vatandaşı yalnız bırakmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya, Trenlik Bağları sakinleri teşekkür ziyaretine geldi.


Trenlik Bağları hemzemin geçidinin kapatılması üzerine mağduriyet yaşayan vatandaşlar iş makinalarının önüne geçerek yol kapatma eylemi yapmışlardı. Bunu haber alan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşları yalnız bırakmamış, eylem yapılan yere giderek destek vermişti. Kapatılan yolun açılması yönünde fikir beyan eden Başkan Avcı, vatandaşları haklarını ararken kanunsuz bir iş yapmamaları yönünde de uyarmıştı.


Başkanın bu tavrı karşısında memnuniyet duyan mahalleli, desteklerinden dolayı teşekkür etmek için Başkan Avcı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Hasan Avcı’ya teşekkür eden mahalle sakinleri, “Başkanımız bizim yanımızda olduğu gibi biz de başkanımızın daima yanındayız. Bundan sonra da başkanımızın yanında olmaya da devam edeceğiz” dediler.


Başkan Avcı, “ Birlikte istişare edeceğiz”


Mahallelinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Hasan Avcı istişareden kaçınılmamasının altını çizerken şunları söyledi:


“2. Gündoğan mahallesinde ve Trenlik Bağları’nda yaşayan vatandaşlarımız bugün bizleri ziyarete geldi. Malum hemzemin geçidin kapatılması ile ilgili olarak vatandaşlarımız orada tepkilerini ortaya koydular.TCDD yetkilileri ile görüştük. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile İstişare ettik.İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ve Altıeylül Belediyesi olarak ve Devlet Demir Yolları yetkilileri ile beraber sıkıntıların bir şekilde giderilmesi için gayret sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızla istişare ederek bu işe bir nihayet vermek istiyoruz.Ben vatandaşlarımızın o gün, bir taraftan tepkilerini koyarak bir taraftan da taşkınlık yapmadan aklıselim bir şekilde tepki verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da birbirimizi anlayarak ve vatandaşımızla birlikte istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
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