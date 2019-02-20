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Vatandaşlardan ’asansör yıllık periyodik kontrol parası’ tepkisi

Samsun’da vatandaşlar, ’asansör yıllık periyodik kontrol parası’na tepki gösterdiler.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
Vatandaşlardan ’asansör yıllık periyodik kontrol parası’ tepkisi

Samsun’da vatandaşlar, ’asansör yıllık periyodik kontrol parası’na tepki gösterdiler.


Samsun’da toplanan farklı ilçelerden apartman sakinleri, yeni ve aylık periyodik kontrolleri yapılmış asansörlerden ’asansör yıllık periyodik kontrol parası’ alınmasını eleştirdiler.


İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi sakini Bayram Kurt, “Her yıl bizden asansör kontrol parası alınıyor. Apartmanın asansörünü yeni yaptırdık. Ayrıca her ay asansöre bakım ücreti ödüyoruz. Her apartmanda aynı durum söz konusu. Bu yüzden birçok apartman sakini, asansörlerini kapattı. Birileri geliyor asansöre bakıyor bizlerden 300 lira para talep ediyor. Biz bu kadar emlak vergisi ödemiyoruz. Sıfır asansöre bile bu rakamların alınması tuhafımıza gidiyor” dedi.


Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde oturan Hasan Kara, “Bizim apartmanımızdaki asansör kırmızı etiketliydi. Daha sonra gerekli bakımı yaptırarak asansörümüz maviye çevrildi. Asansör maviye döndükten kısa bir süre sonra bir baktık tekrar kırmızıya döndürmüşler. Madem asansörümüzün eksiği vardı da nasıl maviye çevirdiler? Sonra 6 ay sonra tekrar kırmızıya çevirdiler. Biz para mı kesiyoruz? Her şeye para vermekten bıktık artık. Bu asansör konusuna ya çözüm bulsunlar ya da kaldırsınlar. Biz zaten asansörlerin bakımını yaptırıyoruz. Bu ekstra kontrol nereden çıkıyor?” diye konuştu.


Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Aytekin Aksoy ise, “Devamlı asansör parası ödüyoruz. Birileri geliyor asansörünüze baktık diyorlar ve ücret istiyorlar. Asansörler, kullanıma elverişli değilse kapatılsın. Bakımı yapılmış, sıfır asansörlerden alınan paraları anlamıyoruz. Bu durum Samsun’daki birçok vatandaşın ortak sıkıntısıdır” şeklinde konuştu.



Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği


Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, asansörlerin periyodik kontrolleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürürlüğe koyduğu Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde yürütülüyor. Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda en az 1 kez yaptırılması gereken muayene olarak tanımlanan periyodik kontrolün, aylık bakım işleminden farklı bir muayene olarak değerlendiriliyor. Periyodik kontroller, bakanlıkça yetkilendirilen ve belediyeler tarafından protokol imzalanan A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
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