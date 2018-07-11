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Vatandaşlardan Adnan Oktar'a tepki: Kediciklerin nerede! Erik dalı oynatırlar içeride...

İstanbul’da "örgüt üyeleriyle" birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar’a sağlık kontrolü çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

"KEDİCİKLERİN NEREDE"

Adnan Oktar’a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar’ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:10
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. gözaltı

YORUM YAZ

  • UlviUlvi1 sa önce
    NE KADAR ŞIMARTTINIZ ŞU İSRAİL İTİNİ YAA..
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Yahudi ve mason gardaşları adnanı içerde gomazlar. Hani bi tecavüzcü yahudi vardı, cem. Hani tecavüzcü cemin imdadına Türkiye barolar birliği başkanı koşmuştu. Hani öldü diye çıkardılar hapisten. Yahudi ve mason gardaşları adnana bi kıyak çekerler vazla yatmaz.
  • ismailismail32 dk önce
    yatsa bile kisa surede cikar. dunya onlarin cenneti cunku.
  • Feto uzantılarıFeto uzantıları45 dk önce
    İngiliz istihbaratını boşver de adnan; yakında israel hükümetinden; 'adnan' ımızı bize verin' diye bir açıklama gelebilir.
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