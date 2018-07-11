Vatandaşlardan Adnan Oktar'a tepki: Kediciklerin nerede! Erik dalı oynatırlar içeride...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

"KEDİCİKLERİN NEREDE"

Adnan Oktar’a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar’ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.