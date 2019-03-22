Vatandaşlara bez çanta dağıtımı devam ediyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan ‘5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür’ kampanyası kapsamında 358 yıllık tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin avlusunda vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin avlusunda Cuma namazının ardından vatandaşlara bez çanta dağıtıldı. Plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıtımı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, tarafından yapıldı.

Bez çanta dağıtımının ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer,geçtiğimiz günlerde tekrar ibadete açılan Köprülü Mehmet Paşa Camisi’de Cuma namazının ardından bez çanta dağıtımı yaptıklarını belirterek, “Safranbolu sıfır atıkta pilot bölge oldu. Sıfır atıkta bizim çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam ediyor. Seçim sürecinden sonra bu iş hızlanarak rayına oturacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri çeşitli ziyaretler yaptılar, altyapıyı tamamladık” dedi.

Ürkmezer, plastik şişeyle mücadelekapsamındabez çanta dağıtımına devam edileceğini ifade ederek, “Safranbolu, öncü ruhuna, öncü olmasına devam edecek. Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bu süreci olduğu gibi destekliyoruz. Safranbolu’daki vatandaşlarımızı daha da bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, daha fazla vatandaşımızı plastik poşet yerine bez çantayla tanıştırmak için bu dağıtımı yaptık” diye konuştu.