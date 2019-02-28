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Vatandaşlar yeni Hasankeyf’e mayıs ayında taşınacak

Batman’ın tarihi ilçesi antik kent Hasankeyf’te tarihi eserlerin taşınma süreci sonrası yapımı devam eden yeni Hasankeyf yerleşkesindeki konutlara vatandaşların mayıs ve haziran aylarında taşınacağı öğrenildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:16
Vatandaşlar yeni Hasankeyf’e mayıs ayında taşınacak

Batman’ın tarihi ilçesi antik kent Hasankeyf’te tarihi eserlerin taşınma süreci sonrası yapımı devam eden yeni Hasankeyf yerleşkesindeki konutlara vatandaşların mayıs ve haziran aylarında taşınacağı öğrenildi.


Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nin yapımından etkilenen ilçe merkezindeki vatandaşların yeni yerleşkeye taşınma işlemleri başta olmak üzere yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının ele alındığı ’Yeni Hasankeyf yerleşkesi koordinasyon toplantısı’ Batman Valisi Hulusi Şahin Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki kazıevinde yapılan toplantıya Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Samur, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, ilgili kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, TOKİ temsilcisi ve müşavir firma yetkilileri, kurumların ilgili yöneticileri ile personeller katıldı.



Nisan ayında yeni Hasankeyf konutları için kura çekilecek


Yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınma süreci hakkında bilgi veren Vali Şahin, nisan ayının ilk haftasında konutlar için kura çekimi gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Şahin, "15 mayıs-15 haziran tarihleri arasında yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınma işlemleri tamamlanmış olacak. Müteahhit firmalardan, vatandaşların taşınmasından sonra çıkacak sorunları hızlı bir şekilde giderilmesini ve bu taşınma sürecini sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini istiyorum. Tüm ilgili kurumlar hazırlıklarını buna göre yapsın. Haziran ayının başından itibaren su tutulmaya başlanacak, su hızlı bir şekilde yükselecek. Karayolları bu süreçte yeni yolu yetiştirecek ve ulaşım sorunu da giderilmiş olacak. Bu süre zarfından da Hasankeyf artık su altında kalmaya başlamış olacak. Sonbaharla birlikte biz mevcut algıyı düzeltmek için ilçede bir turizm hamlesi başlatacağız. Bir takım sorunlar ve sancılar yaşandı ama artık bunlar geride kaldı. Bundan sonra biz şehrimizi çok iyi bir şekilde tanıtmak için uğraşacağız. Bu şehir bir göle kavuşmuş olacak. Bu göl etrafında tarihi eserlerin oluşturacağı bir kültürpark turizm anlamında pazarlanabilir bir değeri var. Etrafında görülmeye değer zengin tarihi dokunun olacağı bir göl olacak. Bu zenginliğin gezilmesi için tekne turları düzenlenecek. Bunları kullanarak bir senaryo oluşturacağız, ilçemizi tanıtacağız. Bunların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin bölgenin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum. Bu konuda hepinizden bu konuya odaklamanızı istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:16
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