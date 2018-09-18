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Giresun'da vatandaşlara 'PKK' uyarısı: Erzak bırakmayın

Giresun'da muhtarlar ve vatandaşlara uyarıda bulunularak yayla dönüşü evinde malzeme bıraktığı tespit edilen ev sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

18 Eylül 2018 Salı 10:52
Giresun'da vatandaşlara 'PKK' uyarısı: Erzak bırakmayın

Bölücü terör örgütü PKK’nın Karadeniz kırsalında yaşamsal faaliyetinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı tedbirler alınıyor. Tedbirler içerisinde, yaylalardan göç başladıktan sonra muhtarlar ve jandarma tarafından kontrol edilecek. Evlerinde örgüt üyelerinin kullanabileceği yaşamsal ve işlerine yarayabilecek malzeme bulunan ev sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatılacak.

"YASAL İŞLEM YAPILACAK"

Espiye Belediye Başkanlığı tarafından konuya ilişkin resmi web sitesinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda "İlçemiz sınırlarında oba, yayla evlerinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri erzak ile işlerine yarabilecek her türlü malzeme (pil, akü, güneş paneli, elektrik kablosu, tüp, kazma, kürek, küçük ev aletleri vb.) bırakılmaması İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği yaylaların boşaltılmasına müteakip muhtar ve jandarma devriyeleri ile kontrol edilerek emre uymayan ev sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı, ilgili kanun maddelerinde belirtilen hususlar dışında mera, yayla kışlaklara bina, ev ahır ve benzeri inşaat faaliyetlerinin yapımı yasak olup, izinsiz yapı ile mücadele tüm kamu görevlileri ve vatandaşlar gerekli hassasiyeti göstermesi yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı tüm ilçemiz vatandaşlarına saygı ile duyurulur" denildi.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:52
  1. Giresun
  2. Bölücü terör örgütü PKK

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