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Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği tarafından Hakkari kent merkezi ile 4 ilçede bazı alanların 4 Ocak tarihinden itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Eylemler nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Vatandaşlar uyarıldı

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 31 bölgenin 4 Ocak saat 00.00'dan 18 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı bildirildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:21
  1. Hakkari Valiliği
  2. özel güvenlik bölgesi

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