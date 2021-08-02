Vatandaşlar TOKİ’nin en çok yeni projelerini merak etti

Kurum tarafından 2021’in ilk 6 ayında sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 62 bin 150 soruya cevap verildi. TOKİ’ye ocak ayında 12 bin 633, şubatta 9 bin 169, martta 10 bin 56, nisanda 12 bin 95, mayısta 8 bin 298, haziranda 9 bin 899 soru yöneltildi. ‘ALO TOKİ’ çağrı merkezine ise yılın ilk altı ayında 90 bin 603 telefon geldi. Ocak ayında 14 bin 157, şubatta 14 bin 412, martta 23 bin 350, nisanda 16 bin 740, mayısta 8 bin 22, haziranda 13 bin 922 çağrı cevaplandı.

Sualler peş peşe

Türkiye’de yaşanan doğal afetlerden sonra yapılacak projeler ile Elazığ’ı derinden sarsan depremin akabinde inşa edilen konutların teslim tarihleri TOKİ’ye en fazla yöneltilen sorular arasında yer aldı. Vatandaşlar, İzmir’de deprem, Giresun ve Rize’de sel felaketleri sonrası hayata geçirilecek projelerin durumu hakkında da sorular sordu.

İlgi yoğun

Vatandaşlar, il bazında TOKİ’den en çok İstanbul’da devam eden projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. Bu şehirden sonra projeleri en çok merak edilen il ise İzmir oldu. Projeleri merak edilen ve hakkında en çok soru sorulan diğer iller ise Kayseri, Antalya, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep olarak sıralandı. Proje takibi, ihaleler, konut teslimi ve yeni yapılacak projeler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Talepler de söz konusu

Ayrıca konut satışı, teslim ve geri iadelere ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimine yönelik sorular yanıtlandı. TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri de ilgili birimlere iletildi.