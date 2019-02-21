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Vatandaşlar tahsilat işlemlerini komisyon ücreti ödemeden yapacak

Bilecik Belediyesi ve PTT Bilecik Başmüdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol ile vatandaşlar kentteki PTT noktalarından birçok tahsilat işlemlerini komisyon ücreti ödemeden yapabilecekler.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:44
Vatandaşlar tahsilat işlemlerini komisyon ücreti ödemeden yapacak

Bilecik Belediyesi ve PTT Bilecik Başmüdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol ile vatandaşlar kentteki PTT noktalarından birçok tahsilat işlemlerini komisyon ücreti ödemeden yapabilecekler.


Bilecik Belediyesi ve PTT Bilecik Başmüdürlüğü tarafından hazırlanan protokol; Belediye Başkanı Nihat Can ve PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt tarafından imzalandı. PTT Bilecik Şubesi İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik ve PTT Merkez Müdürü Cemal Gayret’in katılımı ile imzalanan protokol gereği Bilecik merkez PTT Şubesi başta olmak üzere Bahçelievler Şeyh Edebali PTT Şubesi, Ertuğrulgazi Mahallesi PTT Şubesi ve hizmete girecek olan İsmetpaşa Mahallesi PTT Şubesinde vatandaşlar su tahsilatı ve dolumu, emlak vergisi ve diğer işlemleri komisyon ücreti ödemeden gerçekleştirebilecekler. Vatandaşların her alanda kolay ve rahat bir şekilde tahsilat işlemini gerçekleştirmesine olanak sağlayan protokol ile tatil ve iş nedeniyle şehir dışında olan vatandaşlar Türkiye’nin her bir köşesindeki PTT iş yerleri ve ATM’lerinden söz konusu tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilecekler.


Belediye Başkanı Nihat Can imzalan protokol hakkında yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi ve PTT Bilecik Şubesi işbirliğinde şu ana kadar birçok güzel çalışmaya imza attıklarını ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vatandaşları her türlü hizmetin en iyisi ile buluşturma amacında olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT Bilecik İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik ve PTT Merkez Müdürü Cemal Gayret’e teşekkür etti.


PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ise katkıları ve güzel çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:44
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