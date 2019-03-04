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Vatandaşlar surlardaki intihar girişimini cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak izledi

İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Edirnekapı Surları’na çıkarak intihar girişiminde bulunan 20’li yaşlardaki bir erkek şahıs paniğe neden oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:15
Vatandaşlar surlardaki intihar girişimini cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak izledi

İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Edirnekapı Surları’na çıkarak intihar girişiminde bulunan 20’li yaşlardaki bir erkek şahıs paniğe neden oldu. İtfaiye ve polis ekipleri şahsı atlamaması için ikna etmeye çalışırken, vatandaşlar ise surlardaki intihar girişimini cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak izledi.



Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Edirnekapı Caddesi üzerinde bulunan tarihi Edirnekapı Surları’nda meydana geldi. İntihar girişiminde bulunmak için 20’li yaşlarda bir erkek şahıs surlara çıktı. Gencin surların üzerindeki şüpheli hareketleri üzerine çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye merdiven aracı ile gencin yanına çıktı. Genç adamla yaklaşık iki saat sohbet eden polis ekipleri, iki saat sonunda genci intihar etmekten vazgeçirdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar intihar girişimini ve polisin genci ikna etme çabalarını sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınladı. Polis eşliğinde surlardan inen genç, polis arabasına bindirilerek, ifade için ilçe karakoluna götürüldü.



“Surların üzerinde hareket ediyor”


Gencin yaklaşık iki saattir surların tepesinde olduğunu söyleyen Ömer Demirbaş, “Neden çıktığına ilişkin kimsenin bir malumatı yok. Benim tahminimce bu biraz uyuşturucu madde kullanmış. Yaptığı hareketler normal değil. Surların üzerinde hareket ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:15
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