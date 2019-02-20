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Vatandaşlar İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti: Bizden olun, kazanın!

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul'dan ortak aday olarak gösterdikleri Ekrem İmamoğlu, dün Esenler'de AK Parti'nin seçim standına ziyarette bulundu. Burada bir vatandaş İmamoğlu'nu "Gelin bu sefer bizden olun. Kazanın. Bu duyguyu beraber yaşayalım" diyerek AK Parti'ye davet etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:05

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Esenler'de AK Parti'nin seçim standını ziyaret etti. Burada bir vatandaş İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti ve "Gelin bu sefer bizden olun. Kazanın. Bu duyguyu beraber yaşayalım" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Esenler'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Daha sonra Esenler Meydanı'na geçen Ekrem İmamoğlu, burada CHP'liler tarafından karşılandı

İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti

İmamoğlu, AK Parti'nin seçim standını da ziyaret etti. Burada AK Partili bir vatandaş, İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti:

"Gelin bu sefer bizden olun kazanın, Ciddiyim. Bu duyguyu hep birlikte yaşayalım."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:08
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. esenler
  4. AK Parti
  5. CHP

YORUM YAZ

  • misafirmisafir17 dk önce
    aferin ne kadar cok seviliyor.. kesin kazanacak!
  • AhmetAhmet27 dk önce
    aman aman hiç faydası olmayanın Ak-Partide ne işi olur misal arabaki 5 teker gibi.

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