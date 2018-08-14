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Bakanlık açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

14 Ağustos 2018 Salı 09:36
Bakanlık açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli ve Kars'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 5 ve Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmektedir" denildi.
Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

4 GÜN ÖNCE DE 1'İ KIRMIZI LİSTEDE 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

11 Ağustos'da da Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında 25 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten terör arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan sözde Dersim saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban'la birlikte 2'si üst düzey 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kırmızı listedeki teröristin 6 öğretmen ve 7 korucunun şehit edildiği olaylarda yer aldığı da ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:36
  1. Tunceli
  2. Kars
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Tunceli Valiliği
  5. İl Jandarma Komutanlığı

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