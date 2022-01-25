Vatandaşlar elektrik faturasına isyan etti: Nasıl yapacağımızı bilemiyoruz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçileceği bildirilmişti. Buna göre mesken aboneleri için aylık 150 kilowatta kadar tüketim miktarları için fiyat 1,37 TL / kilowatt; 150 kilowattın üstündeki kısım için ise 2,06 TL/ kilowatt olmuştu. Böylece elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımda yüzde 50, ikinci kademede ise yüzde 125 zamlanmıştı. Bu hafta içerisinde, zamların yansıdığı yeni faturalar gelmeye başladı. Faturaların aşırı yüksek gelmesinden şikayet eden vatandaşlar, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi.

Önceki aylara göre 2-3 kat fazla fatura bedeli ödediklerini dile getiren vatandaşların bir kısmı ise faturalarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak konuya dikkat çekmek istedi.

İskenderunlu vatandaşlar da görüşlerini ve sıkıntılarını şu şekilde dile getirdi:

“-Elektrik faturası geçen ay 177 TL gelmişti, bu ay ise 550 TL geldi. Allah parası olmayana yardım etsin. Ne oluyor anlamıyoruz, hükümet bunu araştırmalı. Allah vatandaşın sonunu hayretsin.

-Geçen ay elektrik faturası 250 TL idi, bu ay 600 küsur geldi.

-150 TL gelen elektrik faturası bu ay 350TL geldi, geçen aykinden daha az yaktığım halde, bu adalet değil, bu durumdan şikayetçiyiz. Yetkililerin ilgilenmelerini istiyoruz.

-960 TL geldi elektrik faturası, ödemekte zorlanıyoruz, iş yok güç yok.

-50-60 TL ödüyorduk bu ay 140 TL geldi. Buzdolabı, televizyon ve ışıktan başka bir şey yok.

-120 TL ödüyorduk bu ay 470 TL geldi, emekliyiz ne yapacağız bilmiyoruz, Allah bize yardım etsin.

-Geçen ay 130 TL ödemiştik bu ay 278 TL ödedik, yüksek, herkes şikayetçi.”

Kaynak: İskenderun.org