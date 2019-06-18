Vatandaşlar Çamlıca Camisi'nde yaşadıkları heyecanı yeniakit.com.tr ile paylaştı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Temeli 2013 yılında atılan 'Büyük Çamlıca Camii'nin açılışı 3 Mayıs 2019 Cumartesi günü gerçekleşti. Her gün binlerce kişiye ibadet etme imkanı sağlayan Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasitede inşa edildi.

Kubbesi 34 metre çapında olan cami İstanbul'un her noktasından görülebiliyorken, Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. İmanın şartını temsilen 6 minareli yapılan Çamlıca Camii'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi de 90 metre yüksekliğinde. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi ise İstanbul'u simgeliyor.

Geçtiğimiz ay ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii'ni ziyarete gelen İstanbullular, burada ibadetlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, heyecanlarını da yeniakit.com.tr ile paylaştılar.